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Российские разведчики сбили дрон ВСУ в Харьковской области из пулемета - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/dron--2022270777.html
Российские разведчики сбили дрон ВСУ в Харьковской области из пулемета
Российские разведчики сбили дрон ВСУ в Харьковской области из пулемета - РИА Новости, 11.06.2025
Российские разведчики сбили дрон ВСУ в Харьковской области из пулемета
Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили два дрона "Баба-Яга" на харьковском направлении,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:32:00+03:00
2025-06-11T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 11 июн - РИА Новости. Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили два дрона "Баба-Яга" на харьковском направлении, причем один из них был уничтожен из пулемета, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Добрый". Оба эпизода имели место в июне. В первый раз группе разведчиков удалось засечь недавно взлетевший тяжелый дрон "Баба-Яга". Его уничтожили из пулемета, дрон взорвался и рухнул на землю. "Уничтожили сегодня ночью "Бабку-ежку" силами разведроты 41 МСП (мотострелкового полка - ред.) из стрелкового оружия. Снайпера работают", - рассказал агентству "Добрый". Кадры объективного контроля с поражением вражеского дрона имеются в распоряжении РИА Новости. Во втором эпизоде разведчикам удалось обнаружить и уничтожить "Бабу-Ягу" с помощью FPV-дрона. "Разведчики регулярно совершают боевые выходы и вылеты в боевые порядки противника", - пояснил "Добрый". Два видео с этим эпизодом также есть в распоряжении РИА Новости. Одно из них снято с самого FPV-дрона, второе – видео объективного контроля поражения дрона "Баба-Яга".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Безопасность
Российские разведчики сбили дрон ВСУ в Харьковской области из пулемета

Разведчики ВС РФ сбили дрон ВСУ "Бабу-Ягу" в Харьковской области из пулемета

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 11 июн - РИА Новости. Разведчики 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили два дрона "Баба-Яга" на харьковском направлении, причем один из них был уничтожен из пулемета, сообщил РИА Новости разведчик с позывным "Добрый".
Оба эпизода имели место в июне. В первый раз группе разведчиков удалось засечь недавно взлетевший тяжелый дрон "Баба-Яга". Его уничтожили из пулемета, дрон взорвался и рухнул на землю.
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"Уничтожили сегодня ночью "Бабку-ежку" силами разведроты 41 МСП (мотострелкового полка - ред.) из стрелкового оружия. Снайпера работают", - рассказал агентству "Добрый".
Кадры объективного контроля с поражением вражеского дрона имеются в распоряжении РИА Новости.
Во втором эпизоде разведчикам удалось обнаружить и уничтожить "Бабу-Ягу" с помощью FPV-дрона.
"Разведчики регулярно совершают боевые выходы и вылеты в боевые порядки противника", - пояснил "Добрый".
Два видео с этим эпизодом также есть в распоряжении РИА Новости. Одно из них снято с самого FPV-дрона, второе – видео объективного контроля поражения дрона "Баба-Яга".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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