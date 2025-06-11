Сейм Польши выразил вотум доверия правительству
Сейм Польши выразил вотум доверия правительству премьер-министра Туска
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 июн – РИА Новости. Нижняя палата польского парламента проголосовала за выражение вотума доверия коалиционному правительству премьер-министра Дональда Туска.
Как следует из итогов голосования, которое транслировалось на сайте сейма, за вотум доверия проголосовали 243 депутата. Против выступили 210. Никто не воздержался.
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"Сейм выразил вотум доверия кабинету министров", - констатировал спикер Шимон Холовня, объявляя результаты голосования.
Туск в обращении к парламенту анонсировал перестановки в польском правительстве. По его словам, в июле появятся новые лица, но речь идет в первую очередь о реконструкции структуры кабмина. Также ведется обсуждение переподписания коалиционного соглашения.
В блоке дебатов парламентарии могли задать вопросы правительству. Несмотря на то, что каждому депутату было выделено только по одной минуте, этот процесс занял несколько часов, так как высказаться захотели рекордные 260 человек. Премьер обещал ответить на все вопросы в письменной форме.
Парламентские выборы проходят в Польше раз в четыре года. Последние состоялись осенью 2023 года. По их итогам была сформирована разнородная коалиция, в которую вошли правые, центристские и левые партии, объединенные главным образом противостоянием с правящей до этого времени партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
О проведении голосования по вотуму доверия сейм попросил сам премьер Туск после поражения кандидата правящей коалиции Рафала Тшасковского на президентских выборах. По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, а Тшасковский получил 49,11%.