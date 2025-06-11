https://ria.ru/20250611/dom-2022253531.html

Белый дом опроверг сообщения о возможной депортации мигрантов в Гуантанамо

Белый дом опроверг сообщения о возможной депортации мигрантов в Гуантанамо - РИА Новости, 11.06.2025

Белый дом опроверг сообщения о возможной депортации мигрантов в Гуантанамо

Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт назвала ложными сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе начать... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:54:00+03:00

2025-06-11T14:54:00+03:00

2025-06-11T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт назвала ложными сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа может уже на этой неделе начать перевозить нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо. Ранее об этом написало издание Politico. Газета Washington Post также опубликовала материал о готовящейся депортации мигрантов на базу Гуантанамо, отметив, что среди них есть и граждане Украины. "Этот материал - ложная новость. Этого не случится", - написала Левитт на своей странице в соцсети X, комментируя статью в Washington Post. Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо. Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.

https://ria.ru/20250322/ssha-2006669953.html

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в мире, гуантанамо (город), сша, куба, дональд трамп, politico, министерство обороны сша