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Мальта вместо Москвы: как наследница Задорнова променяла родину на виллу

Мальта вместо Москвы: как наследница Задорнова променяла родину на виллу - РИА Новости, 11.06.2025

Мальта вместо Москвы: как наследница Задорнова променяла родину на виллу

Несмотря на наследие отца, Елена выбрала собственный путь вдалеке от России. В отличие от Задорнова, который оставался верен своей родине, девушка решилась на... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Несмотря на наследие отца, Елена выбрала собственный путь вдалеке от России. В отличие от Задорнова, который оставался верен своей родине, девушка решилась на переезд за границу, оставив позади привычный мир и обычаи. И у этого решения были веские причины.Двойная жизньЛичная жизнь Михаила Задорнова была полна курьезов и неожиданных поворотов, что не раз отражалось в его сатирических работах. В юности он встретил свою первую жену, доктора филологических наук Велту Калнберзину. Их роман был полон амбиций и стремления к успеху, однако из-за фокуса на карьере у пары не появилось детей.Спустя 13 лет совместной жизни, в 1984 году, когда Задорнов уже стал известным комиком. Он познакомился с одной из своих поклонниц — Еленой Бомбиной. Она была на 15 лет младше Михаила, но это не стало преградой для их бурного романа. Елена влюбилась в харизматичного сатирика, а он нашел в ней ту страсть и жажду жизни, которую искал.Задорнов не стал скрывать свои чувства и намерения от законной жены. Он был готов к скандалу и разводу, но Велта, к удивлению многих, отреагировала на новость о новой возлюбленной спокойно. Она не устраивала сцен и позволила Михаилу продолжить отношения с Еленой, что стало началом его двойной жизни.В итоге Михаил вел две параллельные жизни. Он работал и жил в Москве с женой, а в свободное время уезжал к любовнице в Ригу. Эта ситуация создала множество сложностей и противоречий в его жизни, но, тем не менее, он продолжал поддерживать близость с Еленой, которая вскоре подарила ему единственную дочь.Долгожданная дочьВ 1990 году Елена Бомбина подарила Михаилу Задорнову долгожданную дочь, которую назвали в честь матери. Несмотря на радость от рождения ребенка, артист не подал на развод со своей первой женой и продолжал жить в двух мирах, стараясь чаще навещать свою дочь. На протяжении более десяти лет Задорнов стремился окружить любовью трех самых важных женщин в своей жизни.Однако именно дочь занимала особое место в его сердце. Когда Елена, будучи студенткой, выразила усталость от того, что ее называют внебрачным ребенком в СМИ, Михаил, наконец, решил развестись с первой женой и вступить во второй брак. Для него долгожданный ребенок стал смыслом жизни.Задорнов старался уделять Елене как можно больше времени, путешествовал с ней, прививал любовь к искусству и литературе, и стремился обеспечить ей хорошее воспитание. Знакомые отмечали, что с рождением дочери комик словно помолодел — он светился от счастья и с нетерпением ждал встреч с Еленой, бережно хранил ее детские поделки и радовался каждому моменту, проведенному вместе.Копия отцаВоспитанная под чутким руководством Михаила Задорнова, Елена развила в себе харизму, схожую с родительской, и с красивой внешностью могла бы легко пойти по его стопам, покоряя сердца многих. Она училась в творческой школе, выступала в местном КВН, а затем без труда поступила в Российский институт театрального искусства — ГИТИС в Москве. Все отмечали, что в Елене проявляется талант ее отца.Однако, несмотря на перспективы успешной карьеры, Елена решила отказаться от этого пути. Спустя год учебы в университете, куда стремились многие актеры, она поняла, что выбранная профессия ей не близка.Интересно, что это решение не привело к расколу в семье. Михаил слишком сильно любил свою дочь и хотел, чтобы она была счастлива, поэтому был готов принять любое ее решение, даже если оно означало отказ от ее таланта.Тем не менее, заботливый отец попросил Елену сыграть в его фильме, чтобы убедиться в ее желаниях. Однако этот трюк не сработал — дочка все равно решила искать свой собственный путь, даже после приятной работы с родителем.Елена, как отмечали близкие, была очень похожа на отца по характеру. Пока Задорнов пользовался авторитетом и его советы слушались другими, его дочь упорно игнорировала их, стараясь делать все по-своему.Предала ценности Задорнова?Такие ситуации, безусловно, приводили к ссорам в семье, но они всегда заканчивались лишь шоком для Михаила Задорнова.Он говорил: "Дочь! У меня сложилось ощущение, что я сам с собой ругаюсь. Или со своим отражением в зеркале. Пора прекращать это делать".Похоже, что уже тогда Елена начала отклоняться от ценностей, которые ей привил отец.Уйдя из одного из лучших актерских университетов, внебрачная дочь комика решила покинуть страну, считая, что Россия не является ее домом. Елена отправилась на Мальту, где начала изучать художественное мастерство. Она стала жить между двумя странами, но вскоре ей надоело и это, и она решила полностью отделиться от семьи, оставшись на новом месте.Как позже объясняла наследница Задорнова, она приняла это решение исключительно из-за моря, без которого не могла жить."И я, и папа, и мама родились в Латвии, в приморском городе, и я не смогла бы жить там, где нет моря", — заявила Елена. Хотя можно предположить, что в образовании, которое Задорнов дал своей дочери, не было курса географии, вряд ли она, много путешествуя, не знала о том, сколько морей есть в России. Поэтому многие не поверили в это объяснение.Стоит отметить, что отец подарил Елене квартиру на Мальте и оплатил ее образование на антрополога и социолога. Но она решила удалиться для спокойной жизни на острове. На новом месте дочь артиста смогла найти работу по профессии, но в свободное время она предпочитала заниматься искусством, рисуя картины и сочиняя стихи.В 2017 году, после смерти Михаила Задорнова, Елене отошла значительная часть наследства, составившая 30 миллионов рублей. Таким образом, заботливый отец смог полностью обеспечить свою единственную дочь благодаря своему таланту и чуткому отношению к российской культуре.Несмотря на свои творческие начинания, Елена так и не вернулась в Россию, хотя сама приглашала подписчиков на выставку на Мальте, удивляя их своим неуверенным русским языком. Видимо, на острове не нашлось ценителей ее искусства, но, вероятно, это ее не беспокоило, учитывая обеспеченное будущее.Тем не менее, Елена смогла найти одного поклонника — ливанца Али Тартузи. Она не афишировала свою личную жизнь, стараясь уединиться на Мальте и вести скромное существование. Однако в 2021 году общественность узнала, что дочь знаменитого артиста вышла замуж и объявила о своей беременности.Елена решила делиться важными событиями своей жизни с подписчиками и поклонниками через стихи. Интересно, что к 2025 году, когда она родила уже троих детей, поэтесса выражала свои чувства в довольно провокационной манере для российской аудитории: "Скажу всем тем, что говорят, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского, к тому же".Елена Задорнова уже много лет живет на Мальте, стараясь игнорировать фанатов своего отца и любые предложения вернуться в Россию с ее творчеством. Она отказывается от интервью и редко пишет о себе в социальных сетях, лишь иногда публикуя провокационные стихи, как насмешку над людьми. Возможно, Михаил Задорнов не желал для своей дочери такого будущего, но, как любящий отец, принял бы его таким, каким оно есть.

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мальта, россия, москва, михаил задорнов, квн