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При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/dnr-2022382302.html
При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР
При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР - РИА Новости, 11.06.2025
При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР
Четыре мирных жителя получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов ВСУ в Макеевке и поселке Новогродовка в ДНР в среду, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:02:00+03:00
2025-06-11T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов ВСУ в Макеевке и поселке Новогродовка в ДНР в среду, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Четыре мирных жителя республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин. По его данным, в Центрально-Городском районе Макеевки в результате детонации кассетного суббоеприпаса трое мужчин получили ранения различной степени тяжести, один из них - тяжелые. Кроме того, в поселке Новогродовка пострадал еще один мужчина вследствие неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил глава региона.
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денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР

Пушилин: при детонации украинских ВОП пострадали четыре мирных жителя ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов ВСУ в Макеевке и поселке Новогродовка в ДНР в среду, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Четыре мирных жителя республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин.
По его данным, в Центрально-Городском районе Макеевки в результате детонации кассетного суббоеприпаса трое мужчин получили ранения различной степени тяжести, один из них - тяжелые. Кроме того, в поселке Новогродовка пострадал еще один мужчина вследствие неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияПроисшествия
 
 
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