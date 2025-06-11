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При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР
При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР - РИА Новости, 11.06.2025
При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР
Четыре мирных жителя получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов ВСУ в Макеевке и поселке Новогродовка в ДНР в среду, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:02:00+03:00
2025-06-11T22:02:00+03:00
2025-06-11T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов ВСУ в Макеевке и поселке Новогродовка в ДНР в среду, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Четыре мирных жителя республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин. По его данным, в Центрально-Городском районе Макеевки в результате детонации кассетного суббоеприпаса трое мужчин получили ранения различной степени тяжести, один из них - тяжелые. Кроме того, в поселке Новогродовка пострадал еще один мужчина вследствие неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил глава региона.
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денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР
Пушилин: при детонации украинских ВОП пострадали четыре мирных жителя ДНР