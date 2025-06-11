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При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР

При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР - РИА Новости, 11.06.2025

При детонации взрывоопасных предметов ВСУ пострадали четыре жителя ДНР

Четыре мирных жителя получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов ВСУ в Макеевке и поселке Новогродовка в ДНР в среду, сообщил глава ДНР... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T22:02:00+03:00

2025-06-11T22:02:00+03:00

2025-06-11T22:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате детонации взрывоопасных предметов ВСУ в Макеевке и поселке Новогродовка в ДНР в среду, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "Четыре мирных жителя республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин. По его данным, в Центрально-Городском районе Макеевки в результате детонации кассетного суббоеприпаса трое мужчин получили ранения различной степени тяжести, один из них - тяжелые. Кроме того, в поселке Новогродовка пострадал еще один мужчина вследствие неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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денис пушилин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, происшествия