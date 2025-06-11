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Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах в июне - РИА Новости, 11.06.2025
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20:47 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/dnr-2022372721.html
Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах в июне
Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах в июне - РИА Новости, 11.06.2025
Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах в июне
Роснедра представят рабочий вариант программы геологоразведки на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:47:00+03:00
2025-06-11T20:47:00+03:00
экономика
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роснедра представят рабочий вариант программы геологоразведки на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в июне, ее реализация планируется в 2026-2031 годах, но детали требуют обсуждения с федеральными властями, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава ведомства Олег Казанов. "На первом этапе мы ведем разработку программы геологоразведочных работ на территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эта программа близка к завершению, рабочий вариант программы мы представим в этом месяце", - сказал он. Казанов отметил, что уже встречался с руководством ДНР и получил положительную обратную связь. Сейчас, по его словам, Роснедра доводят программу до того, чтобы в ней были представлены все четыре региона. После этого ведомство будет взаимодействовать с теми субъектами, в которых программа осуществляется. В апреле Казанов сообщал, что Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в новых регионах РФ. Отвечая на вопрос, будет ли программа включена во второй этап проекта "Геология: Возрождение легенды" и на какой срок она запланирована, он ответил, что ее формат еще предстоит определить в ходе взаимодействия органов федеральной власти. "Пока мы планируем ее на два трехлетних цикла: с 2026 года по 2028-й и с 2029-го по 2031-й", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250515/rosnedra-2017064204.html
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экономика, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Роснедра представят программу геологоразведки в новых регионах в июне

Роснедра представят рабочую программу геологоразведки в ЛНР и ДНР в июне

© РИА Новости / Константин Чалабов Роснедра. Работа
Роснедра. Работа - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Роснедра. Работа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Роснедра представят рабочий вариант программы геологоразведки на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в июне, ее реализация планируется в 2026-2031 годах, но детали требуют обсуждения с федеральными властями, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава ведомства Олег Казанов.
"На первом этапе мы ведем разработку программы геологоразведочных работ на территории Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Эта программа близка к завершению, рабочий вариант программы мы представим в этом месяце", - сказал он.
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Казанов отметил, что уже встречался с руководством ДНР и получил положительную обратную связь. Сейчас, по его словам, Роснедра доводят программу до того, чтобы в ней были представлены все четыре региона. После этого ведомство будет взаимодействовать с теми субъектами, в которых программа осуществляется.
В апреле Казанов сообщал, что Роснедра планируют в 2025 году начать подготовку программы геологоразведки в Арктике и в новых регионах РФ.
Отвечая на вопрос, будет ли программа включена во второй этап проекта "Геология: Возрождение легенды" и на какой срок она запланирована, он ответил, что ее формат еще предстоит определить в ходе взаимодействия органов федеральной власти. "Пока мы планируем ее на два трехлетних цикла: с 2026 года по 2028-й и с 2029-го по 2031-й", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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