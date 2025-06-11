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ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка" - РИА Новости, 11.06.2025
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12:18 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/direktor-2022208611.html
ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка"
ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка" - РИА Новости, 11.06.2025
ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка"
ФСБ РФ показала кадры задержания директора орловского филиала "Россельхозбанка" за вывод за рубеж 2,4 миллиона евро. РИА Новости, 11.06.2025
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происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россельхозбанк
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания директора орловского филиала "Россельхозбанка" за вывод за рубеж 2,4 миллиона евро. Ранее в спецслужбе сообщили о пресечении противоправной деятельности директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж по фиктивному контракту. По данным ФСБ, действия фигуранта причинили банку ущерб свыше 167 миллионов рублей. На кадрах показан момент задержания директора филиала.
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Задержание сотрудника Россельхозбанка, подозреваемого в переводе 2,4 миллиона евро в Сингапур
Видео задержания сотрудника филиала Россельхозбанка в Орловской области, который перевел 2,4 млн евро по фиктивному контракту в Сингапур, публикует ФСБ.
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россельхозбанк
ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка"

ФСБ показала кадры задержания директора орловского филиала "Россельхозбанка"

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания директора орловского филиала "Россельхозбанка" за вывод за рубеж 2,4 миллиона евро.
Ранее в спецслужбе сообщили о пресечении противоправной деятельности директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж по фиктивному контракту. По данным ФСБ, действия фигуранта причинили банку ущерб свыше 167 миллионов рублей.
На кадрах показан момент задержания директора филиала.
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ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россельхозбанк
 
 
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