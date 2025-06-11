https://ria.ru/20250611/direktor-2022208611.html
ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка"
ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка" - РИА Новости, 11.06.2025
ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка"
ФСБ РФ показала кадры задержания директора орловского филиала "Россельхозбанка" за вывод за рубеж 2,4 миллиона евро. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:18:00+03:00
2025-06-11T12:18:00+03:00
2025-06-11T12:18:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россельхозбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022185645_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f0c7238378ebfa5218395e7399eb884.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания директора орловского филиала "Россельхозбанка" за вывод за рубеж 2,4 миллиона евро. Ранее в спецслужбе сообщили о пресечении противоправной деятельности директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж по фиктивному контракту. По данным ФСБ, действия фигуранта причинили банку ущерб свыше 167 миллионов рублей. На кадрах показан момент задержания директора филиала.
https://ria.ru/20250604/gerasimov-2020853035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022185645_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9af93731ac2b3b868d0d43ff5dd281df.jpg
Задержание сотрудника Россельхозбанка, подозреваемого в переводе 2,4 миллиона евро в Сингапур
Видео задержания сотрудника филиала Россельхозбанка в Орловской области, который перевел 2,4 млн евро по фиктивному контракту в Сингапур, публикует ФСБ.
2025-06-11T12:18
true
PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россельхозбанк
ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка"
ФСБ показала кадры задержания директора орловского филиала "Россельхозбанка"