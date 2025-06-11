https://ria.ru/20250611/direktor-2022208611.html

ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка"

ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка" - РИА Новости, 11.06.2025

ФСБ показала задержание директора орловского филиала "Россельхозбанка"

ФСБ РФ показала кадры задержания директора орловского филиала "Россельхозбанка" за вывод за рубеж 2,4 миллиона евро. РИА Новости, 11.06.2025

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2025-06-11T12:18:00+03:00

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происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россельхозбанк

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ФСБ РФ показала кадры задержания директора орловского филиала "Россельхозбанка" за вывод за рубеж 2,4 миллиона евро. Ранее в спецслужбе сообщили о пресечении противоправной деятельности директора орловского филиала АО "Россельхозбанк", подозреваемого в незаконном переводе 2,4 миллиона евро за рубеж по фиктивному контракту. По данным ФСБ, действия фигуранта причинили банку ущерб свыше 167 миллионов рублей. На кадрах показан момент задержания директора филиала.

https://ria.ru/20250604/gerasimov-2020853035.html

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Задержание сотрудника Россельхозбанка, подозреваемого в переводе 2,4 миллиона евро в Сингапур Видео задержания сотрудника филиала Россельхозбанка в Орловской области, который перевел 2,4 млн евро по фиктивному контракту в Сингапур, публикует ФСБ. 2025-06-11T12:18 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк