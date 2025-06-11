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Ученые открыли новый вид тираннозавра - РИА Новости, 11.06.2025
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Наука
 
19:14 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/dinozavr-2022355449.html
Ученые открыли новый вид тираннозавра
Ученые открыли новый вид тираннозавра - РИА Новости, 11.06.2025
Ученые открыли новый вид тираннозавра
Ученые открыли ранее неизвестный вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, жившего 86 миллионов лет назад, который представляет особый интерес тем, что может... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:14:00+03:00
2025-06-11T19:14:00+03:00
наука
в мире
монголия
динозавры
палеонтология
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ученые открыли ранее неизвестный вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, жившего 86 миллионов лет назад, который представляет особый интерес тем, что может быть прямым предком гигантских тираннозавров, таких как Ти-Рекс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на опубликованное исследование и интервью с учеными. Телеканал сообщает, что первоначально останки были найдены в 1970-х в пустыне Гоби Монголии, где были приписаны плотоядному алектозавру. С тех пор окаменелости серьезно не изучались. Однако в 2023 году аспирант канадского университета Калгари обратил внимание на эти находки во время экспедиции и инициировал повторное изучение, поскольку обратил внимание на некоторые необычные особенности, например, воздушную полость около носа, которой обычно не бывает у подобных видов. "После повторного изучения исследователи пришли к выводу, что окаменелости принадлежат новому виду тираннозавридов", - говорится в сообщении телеканала. Новый вид, который, как оказалось, жил 86 миллионов лет назад, был назван Khankhuuluu mongoliensis. Портал Science Alert подчеркивает, что он является "относительно небольшим" тираннозавром, размеры которого сравнивают с "крупной лошадью": около двух метров в высоту, а весом около 750 килограммов. Длинные ноги позволяли ему быстро бегать, однако строение черепа не позволяло быть смертоносным хищником. Предполагается, что он был прямым предком более крупных тираннозавров, среди которых Ти-Рекс, живший на 20 миллионов лет позднее. Открытие проливает свет на ранее не известный период в эволюции тираннозавров.
https://ria.ru/20241216/kitaj-1989520239.html
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в мире, монголия, динозавры, палеонтология
Наука, В мире, Монголия, динозавры, палеонтология
Ученые открыли новый вид тираннозавра

ABC: ученые открыли новый вид тираннозавра, жившего 86 миллионов лет назад

© Фото : Julius T. CsotonyiТираннозавр Khankhuuluu mongoliensis в представлении художника
Тираннозавр Khankhuuluu mongoliensis в представлении художника - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Julius T. Csotonyi
Тираннозавр Khankhuuluu mongoliensis в представлении художника
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ученые открыли ранее неизвестный вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, жившего 86 миллионов лет назад, который представляет особый интерес тем, что может быть прямым предком гигантских тираннозавров, таких как Ти-Рекс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на опубликованное исследование и интервью с учеными.
Телеканал сообщает, что первоначально останки были найдены в 1970-х в пустыне Гоби Монголии, где были приписаны плотоядному алектозавру. С тех пор окаменелости серьезно не изучались. Однако в 2023 году аспирант канадского университета Калгари обратил внимание на эти находки во время экспедиции и инициировал повторное изучение, поскольку обратил внимание на некоторые необычные особенности, например, воздушную полость около носа, которой обычно не бывает у подобных видов.
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"После повторного изучения исследователи пришли к выводу, что окаменелости принадлежат новому виду тираннозавридов", - говорится в сообщении телеканала.
Новый вид, который, как оказалось, жил 86 миллионов лет назад, был назван Khankhuuluu mongoliensis.
Портал Science Alert подчеркивает, что он является "относительно небольшим" тираннозавром, размеры которого сравнивают с "крупной лошадью": около двух метров в высоту, а весом около 750 килограммов. Длинные ноги позволяли ему быстро бегать, однако строение черепа не позволяло быть смертоносным хищником. Предполагается, что он был прямым предком более крупных тираннозавров, среди которых Ти-Рекс, живший на 20 миллионов лет позднее.
Открытие проливает свет на ранее не известный период в эволюции тираннозавров.
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