https://ria.ru/20250611/dinozavr-2022355449.html

Ученые открыли новый вид тираннозавра

Ученые открыли новый вид тираннозавра - РИА Новости, 11.06.2025

Ученые открыли новый вид тираннозавра

Ученые открыли ранее неизвестный вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, жившего 86 миллионов лет назад, который представляет особый интерес тем, что может... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:14:00+03:00

2025-06-11T19:14:00+03:00

2025-06-11T19:14:00+03:00

наука

в мире

монголия

динозавры

палеонтология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022356103_0:60:1904:1132_1920x0_80_0_0_2dd9a9a80a0537a347fd3de9508c914d.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ученые открыли ранее неизвестный вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, жившего 86 миллионов лет назад, который представляет особый интерес тем, что может быть прямым предком гигантских тираннозавров, таких как Ти-Рекс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на опубликованное исследование и интервью с учеными. Телеканал сообщает, что первоначально останки были найдены в 1970-х в пустыне Гоби Монголии, где были приписаны плотоядному алектозавру. С тех пор окаменелости серьезно не изучались. Однако в 2023 году аспирант канадского университета Калгари обратил внимание на эти находки во время экспедиции и инициировал повторное изучение, поскольку обратил внимание на некоторые необычные особенности, например, воздушную полость около носа, которой обычно не бывает у подобных видов. "После повторного изучения исследователи пришли к выводу, что окаменелости принадлежат новому виду тираннозавридов", - говорится в сообщении телеканала. Новый вид, который, как оказалось, жил 86 миллионов лет назад, был назван Khankhuuluu mongoliensis. Портал Science Alert подчеркивает, что он является "относительно небольшим" тираннозавром, размеры которого сравнивают с "крупной лошадью": около двух метров в высоту, а весом около 750 килограммов. Длинные ноги позволяли ему быстро бегать, однако строение черепа не позволяло быть смертоносным хищником. Предполагается, что он был прямым предком более крупных тираннозавров, среди которых Ти-Рекс, живший на 20 миллионов лет позднее. Открытие проливает свет на ранее не известный период в эволюции тираннозавров.

https://ria.ru/20241216/kitaj-1989520239.html

https://ria.ru/20241017/kitaj-1978510788.html

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, монголия, динозавры, палеонтология