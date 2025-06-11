Ученые открыли новый вид тираннозавра
ABC: ученые открыли новый вид тираннозавра, жившего 86 миллионов лет назад
© Фото : Julius T. CsotonyiТираннозавр Khankhuuluu mongoliensis в представлении художника
© Фото : Julius T. Csotonyi
Тираннозавр Khankhuuluu mongoliensis в представлении художника
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ученые открыли ранее неизвестный вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, жившего 86 миллионов лет назад, который представляет особый интерес тем, что может быть прямым предком гигантских тираннозавров, таких как Ти-Рекс, сообщает телеканал ABC со ссылкой на опубликованное исследование и интервью с учеными.
Телеканал сообщает, что первоначально останки были найдены в 1970-х в пустыне Гоби Монголии, где были приписаны плотоядному алектозавру. С тех пор окаменелости серьезно не изучались. Однако в 2023 году аспирант канадского университета Калгари обратил внимание на эти находки во время экспедиции и инициировал повторное изучение, поскольку обратил внимание на некоторые необычные особенности, например, воздушную полость около носа, которой обычно не бывает у подобных видов.
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"После повторного изучения исследователи пришли к выводу, что окаменелости принадлежат новому виду тираннозавридов", - говорится в сообщении телеканала.
Новый вид, который, как оказалось, жил 86 миллионов лет назад, был назван Khankhuuluu mongoliensis.
Портал Science Alert подчеркивает, что он является "относительно небольшим" тираннозавром, размеры которого сравнивают с "крупной лошадью": около двух метров в высоту, а весом около 750 килограммов. Длинные ноги позволяли ему быстро бегать, однако строение черепа не позволяло быть смертоносным хищником. Предполагается, что он был прямым предком более крупных тираннозавров, среди которых Ти-Рекс, живший на 20 миллионов лет позднее.
Открытие проливает свет на ранее не известный период в эволюции тираннозавров.
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