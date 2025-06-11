Рейтинг@Mail.ru
Депутата Ярославской облдумы отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/deputat-2022289004.html
Депутата Ярославской облдумы отправили под домашний арест
Депутата Ярославской облдумы отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.06.2025
Депутата Ярославской облдумы отправили под домашний арест
Депутат Ярославской облдумы, член фракции "Единая Россия" Михаил Писарец обвиняется в мошенничестве, суд отправил его под домашний арест, сообщили журналистам в РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:13:00+03:00
2025-06-11T16:13:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
ярославский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутат Ярославской облдумы, член фракции "Единая Россия" Михаил Писарец обвиняется в мошенничестве, суд отправил его под домашний арест, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда. "Кировский районный суд Ярославля 11 июня 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Михаила Писарца, обвиняемого в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца по 9 августа 2025 года", - сообщили журналистам. Михаил Писарец, 1976 года рождения, работает депутатом Ярославской облдумы на постоянной основе, состоит во фракции "Единая Россия". Является заместителем председателя комитета облдумы по аграрной политике, экологии и природопользованию. В Ярославле Писарец известен и тем, что был адвокатом и соратником оппозиционного мэра Ярославля Евгения Урлашова, в 2013 году обвиненного в коррупции и ныне отбывающего срок в колонии. Спустя несколько лет после ареста Урлашова Писарец вступил в партию "Единая Россия".
https://ria.ru/20250610/eks-deputat-2022027562.html
ярославль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославль, россия, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославский областной суд
Депутата Ярославской облдумы отправили под домашний арест

Суд отправил депутата Ярославской облдумы Писареца под домашний арест

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутат Ярославской облдумы, член фракции "Единая Россия" Михаил Писарец обвиняется в мошенничестве, суд отправил его под домашний арест, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.
"Кировский районный суд Ярославля 11 июня 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Михаила Писарца, обвиняемого в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца по 9 августа 2025 года", - сообщили журналистам.
Михаил Писарец, 1976 года рождения, работает депутатом Ярославской облдумы на постоянной основе, состоит во фракции "Единая Россия". Является заместителем председателя комитета облдумы по аграрной политике, экологии и природопользованию.
В Ярославле Писарец известен и тем, что был адвокатом и соратником оппозиционного мэра Ярославля Евгения Урлашова, в 2013 году обвиненного в коррупции и ныне отбывающего срок в колонии. Спустя несколько лет после ареста Урлашова Писарец вступил в партию "Единая Россия".
Олег Михеев - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Экс-депутата Госдумы заочно осудили за покушение на мошенничество
Вчера, 15:05
 
ПроисшествияЯрославльРоссияЯрославский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала