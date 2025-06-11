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Депутата Ярославской облдумы отправили под домашний арест
Депутата Ярославской облдумы отправили под домашний арест - РИА Новости, 11.06.2025
Депутата Ярославской облдумы отправили под домашний арест
Депутат Ярославской облдумы, член фракции "Единая Россия" Михаил Писарец обвиняется в мошенничестве, суд отправил его под домашний арест, сообщили журналистам в РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:13:00+03:00
2025-06-11T16:13:00+03:00
2025-06-11T16:13:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Депутат Ярославской облдумы, член фракции "Единая Россия" Михаил Писарец обвиняется в мошенничестве, суд отправил его под домашний арест, сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда. "Кировский районный суд Ярославля 11 июня 2025 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Михаила Писарца, обвиняемого в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца по 9 августа 2025 года", - сообщили журналистам. Михаил Писарец, 1976 года рождения, работает депутатом Ярославской облдумы на постоянной основе, состоит во фракции "Единая Россия". Является заместителем председателя комитета облдумы по аграрной политике, экологии и природопользованию. В Ярославле Писарец известен и тем, что был адвокатом и соратником оппозиционного мэра Ярославля Евгения Урлашова, в 2013 году обвиненного в коррупции и ныне отбывающего срок в колонии. Спустя несколько лет после ареста Урлашова Писарец вступил в партию "Единая Россия".
https://ria.ru/20250610/eks-deputat-2022027562.html
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происшествия, ярославль, россия, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославль, Россия, Ярославский областной суд
Депутата Ярославской облдумы отправили под домашний арест
Суд отправил депутата Ярославской облдумы Писареца под домашний арест