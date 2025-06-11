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В Саратовской области завели дело после отравления детей в лагере - РИА Новости, 11.06.2025
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15:51 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/delo-2022276597.html
В Саратовской области завели дело после отравления детей в лагере
В Саратовской области завели дело после отравления детей в лагере - РИА Новости, 11.06.2025
В Саратовской области завели дело после отравления детей в лагере
Следователи возбудили уголовное дело после информации о пищевом отравлении 15 детей в лагере в Саратовской области, сообщило региональное СУСК России в своем... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:51:00+03:00
2025-06-11T15:51:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
саратовская область
россия
марксовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после информации о пищевом отравлении 15 детей в лагере в Саратовской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале. Ранее в ведомстве сообщали, что проверяют данные о госпитализации 15 несовершеннолетних с признаками пищевого отравления в оздоровительном лагере в Марксовском районе. "Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Саратовской области по результатам проверки указанных сведений возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в минздраве Саратовской области подтвердили РИА Новости, что в лагере было зарегистрировано 15 случаев заболеваемости детей из разных отрядов. При обследовании несовершеннолетних и сотрудников лагеря врачи выявили трех вожатых с кишечной дисфункцией, которых госпитализировали в Марксовскую районную больницу. После обследования из 15 человек четырех отпустили домой. Сейчас на стационарном лечении находятся 11 детей, включая одну вожатую. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас лагерь закрыт, из него вывезли всех детей, отметили в областном минздраве. Эпидемиологическое расследование продолжается, все причины произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20250606/otravlenie-2021314224.html
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
саратовская область
россия
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происшествия, здоровье - общество, саратовская область, россия, марксовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратовская область, Россия, Марксовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области завели дело после отравления детей в лагере

СК возбудил дело после отравления 15 детей в лагере в Марксовском районе

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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САМАРА, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после информации о пищевом отравлении 15 детей в лагере в Саратовской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.
Ранее в ведомстве сообщали, что проверяют данные о госпитализации 15 несовершеннолетних с признаками пищевого отравления в оздоровительном лагере в Марксовском районе.
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"Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Саратовской области по результатам проверки указанных сведений возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в минздраве Саратовской области подтвердили РИА Новости, что в лагере было зарегистрировано 15 случаев заболеваемости детей из разных отрядов. При обследовании несовершеннолетних и сотрудников лагеря врачи выявили трех вожатых с кишечной дисфункцией, которых госпитализировали в Марксовскую районную больницу. После обследования из 15 человек четырех отпустили домой. Сейчас на стационарном лечении находятся 11 детей, включая одну вожатую. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Сейчас лагерь закрыт, из него вывезли всех детей, отметили в областном минздраве. Эпидемиологическое расследование продолжается, все причины произошедшего устанавливаются.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСаратовская областьРоссияМарксовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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