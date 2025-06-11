https://ria.ru/20250611/delo-2022238802.html

СК возбудил дело против омского ЛГБТ*-активиста

СК возбудил дело против омского ЛГБТ*-активиста - РИА Новости, 11.06.2025

СК возбудил дело против омского ЛГБТ*-активиста

Следователи возбудили уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации в отношении ЛГБТ*-активиста из Омска Николая Родькина**, следует из... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:10:00+03:00

2025-06-11T14:10:00+03:00

2025-06-11T14:10:00+03:00

происшествия

россия

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации в отношении ЛГБТ*-активиста из Омска Николая Родькина**, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно данным источника, Родькин** был руководителем омской ЛГБТ*-ячейки, активным участником омского "Штаба Навального"* до 2021 года, учредителем и координатором "Омского гражданского объединения"***. "Следователь... постановил: возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), в отношении Родькина Николая Яковлевича, 19.01.1983 года рождения", - говорится в документе. Предварительная проверка установила, что в марте 2024 года - апреле 2025 года Родькин принимал участие в деятельности международного общественного движения ЛГБТ*. Он неоднократно публиковал на своем интернет-ресурсе материалы о деятельности движения, в которых пропагандировал его, защищал участников и выступал против его запрета.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ** Физическое лицо, выполняющее роль иноагента в России*** Организация внесена в список иноагентов, является правопреемником "Штаба Навального"*

https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф)