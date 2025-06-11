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СК возбудил дело против омского ЛГБТ*-активиста - РИА Новости, 11.06.2025
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14:10 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/delo-2022238802.html
СК возбудил дело против омского ЛГБТ*-активиста
СК возбудил дело против омского ЛГБТ*-активиста - РИА Новости, 11.06.2025
СК возбудил дело против омского ЛГБТ*-активиста
Следователи возбудили уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации в отношении ЛГБТ*-активиста из Омска Николая Родькина**, следует из... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:10:00+03:00
2025-06-11T14:10:00+03:00
происшествия
россия
омск
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации в отношении ЛГБТ*-активиста из Омска Николая Родькина**, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно данным источника, Родькин** был руководителем омской ЛГБТ*-ячейки, активным участником омского "Штаба Навального"* до 2021 года, учредителем и координатором "Омского гражданского объединения"***. "Следователь... постановил: возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), в отношении Родькина Николая Яковлевича, 19.01.1983 года рождения", - говорится в документе. Предварительная проверка установила, что в марте 2024 года - апреле 2025 года Родькин принимал участие в деятельности международного общественного движения ЛГБТ*. Он неоднократно публиковал на своем интернет-ресурсе материалы о деятельности движения, в которых пропагандировал его, защищал участников и выступал против его запрета.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ** Физическое лицо, выполняющее роль иноагента в России*** Организация внесена в список иноагентов, является правопреемником "Штаба Навального"*
https://ria.ru/20250524/politsija-2018874059.html
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происшествия, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против омского ЛГБТ*-активиста

СК возбудил уголовное дело против ЛГБТ-активиста из Омска Родькина

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации в отношении ЛГБТ*-активиста из Омска Николая Родькина**, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным источника, Родькин** был руководителем омской ЛГБТ*-ячейки, активным участником омского "Штаба Навального"* до 2021 года, учредителем и координатором "Омского гражданского объединения"***.
"Следователь... постановил: возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), в отношении Родькина Николая Яковлевича, 19.01.1983 года рождения", - говорится в документе.
Предварительная проверка установила, что в марте 2024 года - апреле 2025 года Родькин принимал участие в деятельности международного общественного движения ЛГБТ*. Он неоднократно публиковал на своем интернет-ресурсе материалы о деятельности движения, в которых пропагандировал его, защищал участников и выступал против его запрета.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
** Физическое лицо, выполняющее роль иноагента в России
*** Организация внесена в список иноагентов, является правопреемником "Штаба Навального"*
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