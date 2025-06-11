Рейтинг@Mail.ru
Четвертого фигуранта дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" задержали - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 11.06.2025 (обновлено: 11:25 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/delo-2022191038.html
Четвертого фигуранта дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" задержали
Четвертого фигуранта дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" задержали - РИА Новости, 11.06.2025
Четвертого фигуранта дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" задержали
Задержан четвертый фигурант дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" на 127 миллионов рублей, ему предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:12:00+03:00
2025-06-11T11:25:00+03:00
происшествия
ирина волк
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Задержан четвертый фигурант дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" на 127 миллионов рублей, ему предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."При координирующей роли Пресненской межрайонной прокуратуры задержан четвертый фигурант уголовного дела о хищении 127 миллионов рублей. 21-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении грабежа, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере, ему избрана мера пресечения. Именно он сообщил подельникам информацию о дате, месте и времени появления курьера с деньгами", - говорится в сообщении.Первые три фигуранта ранее были арестованы.Представитель МВД РФ Ирина Волк ранее сообщала, что 25 мая полицейские в Москве задержали двух человек, напавших на курьера возле высоток на Пресненской набережной и похитивших у него крупную сумму денег. Преступники, по данным полиции, напали на мужчину, который ожидал такси, избили его и вырвали из рук чемодан с деньгами. Она добавила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, задержанные похитили у курьера 127 миллионов рублей, когда тот выходил из башни "Империя".
https://ria.ru/20250611/fsb-2022173727.html
https://ria.ru/20250521/figuranty-2018221115.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ирина волк, москва, россия
Происшествия, Ирина Волк, Москва, Россия
Четвертого фигуранта дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" задержали

Задержан 4 фигурант дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" на 127 млн руб

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Задержан четвертый фигурант дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" на 127 миллионов рублей, ему предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"При координирующей роли Пресненской межрайонной прокуратуры задержан четвертый фигурант уголовного дела о хищении 127 миллионов рублей. 21-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении грабежа, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере, ему избрана мера пресечения. Именно он сообщил подельникам информацию о дате, месте и времени появления курьера с деньгами", - говорится в сообщении.
Задержание сотрудника Россельхозбанка, подозреваемого в переводе 2,4 миллиона евро в Сингапур - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
ФСБ пресекла противоправную деятельность главы филиала "Россельхозбанка"
09:48
Первые три фигуранта ранее были арестованы.
Представитель МВД РФ Ирина Волк ранее сообщала, что 25 мая полицейские в Москве задержали двух человек, напавших на курьера возле высоток на Пресненской набережной и похитивших у него крупную сумму денег. Преступники, по данным полиции, напали на мужчину, который ожидал такси, избили его и вырвали из рук чемодан с деньгами. Она добавила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, задержанные похитили у курьера 127 миллионов рублей, когда тот выходил из башни "Империя".
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
ФСБ установила новых фигурантов дела о хищении из гособоронзаказа
21 мая, 11:54
 
ПроисшествияИрина ВолкМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала