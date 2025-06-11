https://ria.ru/20250611/delo-2022191038.html

Четвертого фигуранта дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" задержали

Четвертого фигуранта дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" задержали - РИА Новости, 11.06.2025

Четвертого фигуранта дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" задержали

Задержан четвертый фигурант дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" на 127 миллионов рублей, ему предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:12:00+03:00

2025-06-11T11:12:00+03:00

2025-06-11T11:25:00+03:00

происшествия

ирина волк

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Задержан четвертый фигурант дела об ограблении курьера в "Москва-Сити" на 127 миллионов рублей, ему предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."При координирующей роли Пресненской межрайонной прокуратуры задержан четвертый фигурант уголовного дела о хищении 127 миллионов рублей. 21-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении грабежа, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере, ему избрана мера пресечения. Именно он сообщил подельникам информацию о дате, месте и времени появления курьера с деньгами", - говорится в сообщении.Первые три фигуранта ранее были арестованы.Представитель МВД РФ Ирина Волк ранее сообщала, что 25 мая полицейские в Москве задержали двух человек, напавших на курьера возле высоток на Пресненской набережной и похитивших у него крупную сумму денег. Преступники, по данным полиции, напали на мужчину, который ожидал такси, избили его и вырвали из рук чемодан с деньгами. Она добавила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, задержанные похитили у курьера 127 миллионов рублей, когда тот выходил из башни "Империя".

https://ria.ru/20250611/fsb-2022173727.html

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происшествия, ирина волк, москва, россия