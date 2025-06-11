https://ria.ru/20250611/dan-2022247872.html

"Плюет на наш суверенитет." В Молдавии раскритиковали президента Румынии

"Плюет на наш суверенитет." В Молдавии раскритиковали президента Румынии - РИА Новости, 11.06.2025

"Плюет на наш суверенитет." В Молдавии раскритиковали президента Румынии

Президент Румынии Никушор Дан плюет на суверенитет Молдавии, обещая упростить выдачу румынского гражданства жителям республики, заявил в комментарии РИА Новости РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:37:00+03:00

2025-06-11T14:37:00+03:00

2025-06-11T14:37:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан плюет на суверенитет Молдавии, обещая упростить выдачу румынского гражданства жителям республики, заявил в комментарии РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Ранее президент Румынии Никушор Дан в эфире телеканала TVR Moldova пообещал упростить процесс получения румынского гражданства для граждан Молдавии. По данным национального управления по гражданству Румынии, в феврале 2025 года на рассмотрении находились почти 160 тысяч заявлений от граждан Молдавии, а сроки обработки достигают трех лет. "Заявление Дана показывает, что он плюет на суверенитет Молдавии, проводя румынизацию республики за счет предоставления молдаванам гражданства Румынии. Чему удивляться, если президент Молдавии уже является гражданкой Румынии, участвует в президентских выборах в Румынии и выбирает своего президента. В Молдавии над этим смеются", - заявил Цырдя. Он напомнил, что гражданством Румынии уже обладают премьер-министр, многие члены правительства, члены Конституционного суда, директор Службы информации и безопасности. Цырдя подчеркнул, что оппозиция Молдавии давно выступает за запрет двойного гражданства для представителей власти, но парламент отказывается рассматривать подобные инициативы. "Весь топ власти - это граждане Румынии. Более того, Санду начала завозить, десантировать граждан Румынии, чтобы они занимали определенные должности, например, главу Нацбанка", - добавил депутат. Прошедшие в мае президентские выборы в Румынии сопровождались скандалом, связанным с голосованием во втором туре граждан Молдавии с двойным гражданством. Во втором туре проголосовало свыше 1,6 миллиона румын за рубежом, включая порядка 140 000 человек в Молдавии, что стало рекордным результатом для зарубежного голосования. Оппонент Дана - лидер националистической партии AUR Джеордже Симион - обвинил власти Молдавии в агитации за Дана, в фальсификациях и в подвозе избирателей. Он организовал "горячую линию" для контроля за нарушениями, а также заявил, что молдавские власти организовали автобусы для подвоза голосующих. Эти обвинения были опровергнуты как румынскими, так и молдавскими правоохранительными органами. На фоне таких заявлений Конституционный суд Румынии постановил отклонить иск Симиона об отмене результатов повторного второго тура выборов, и подтвердил победу Дана с результатом 53,6% голосов.

https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741173.html

https://ria.ru/20250610/rumynija-2022139729.html

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в мире, румыния, молдавия, никушор дан, кишинев