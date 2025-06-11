https://ria.ru/20250611/chto-takoe-esim-2022337203.html

Что такое eSIM: как подключить, как работает, преимущества

Что такое eSIM: как подключить, как работает, как пользоваться

Что такое eSIM: как подключить, как работает, преимущества

ESIM (еmbedded SIM) — встроенная в устройство электронная SIM-карта постепенно набирает популярность в России. Что это такое, как она работает и как подключить, РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:57:00+03:00

2025-06-11T18:57:00+03:00

2025-06-11T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. ESIM (еmbedded SIM) — встроенная в устройство электронная SIM-карта постепенно набирает популярность в России. Что это такое, как она работает и как подключить, отличия от традиционной пластиковой симки, преимущества и недостатки цифровых есим и советы экспертов — в материале РИА Новости.eSIMeSIM (embedded SIM) — это виртуальная SIM-карта, встроенная прямо в устройство. Буква "е" латинского алфавита означает embedded — "встроенная". Ее невозможно повредить, неправильно вставить, забыть или сломать. В России eSIM появилась в 2019 году и сегодня приобретает все большую популярность."Это цифровой аналог SIM-карты, предварительно встроенный производителями на телефонах, которые поддерживают технологию eSIM. Активировать eSIM на телефоне можно, как правило, через QR-код. Для пользователя-абонента eSIM это просто другой форм-фактор SIM-карты, наряду с полноразмерными SIM-картами, mini-SIM или micro-SIM", — поясняет Александр Дубровин, бизнес-партнер в компании Edna.Как работаетeSIM — микрочип, который не требует физической замены. Все данные об операторе и номере загружаются удаленно через QR-код или специальное приложение. Это упрощает подключение и делает устройство более универсальным."eSIM выполняет те же функции, что и обычная SIM-карта: идентифицирует пользователя в сети, позволяет звонить, отправлять SMS и пользоваться интернетом. Разница — в механизме активации: вместо вставки физического носителя вы получаете профиль eSIM от оператора, загружаете его на устройство — и готово", — рассказал РИА Новости Павел Карасев, бизнес-партнер компании "Компьютерные технологии", спикер российских и международных конференций по ИТ и ИБ, основатель проекта по бесплатному повышению осведомленности сотрудников малого и среднего бизнеса по вопросам информационной безопасности ибграмотность.рф.Устройства, совместимые с eSIMПо словам Павла Карасева, сегодня eSIM поддерживается множеством современных устройств. В первую очередь это:Поддержка eSIM зависит от производителя и конкретной модели, поэтому перед покупкой стоит уточнить, есть ли эта функция в устройстве, а также можно проверить, поддерживается ли eSIM в характеристиках.По словам эксперта Александра Дубровина, в Китае отсутствует eSIM, поэтому китайские производители телефонов редко делают eSIM. "Например, у производителя Vivo eSIM не поддерживается даже в самых топовых моделях, кроме нескольких моделей, не представленных в России. Новейшие смартфоны Samsung и iPhone поддерживают eSIM вместе с другой полезной функцией — стандартом 5G", — поясняет бизнес-партнер в компании Edna.Выбор оператора для eSIMВ России eSIM официально поддерживают различные операторы: МТС, МегаФон, Теле2, Билайн, Yota, Тинькофф Мобайл. Александр Дубровин отмечает, что операторы предлагают eSIM как одну из форм SIM-карты. Им удобно продавать eSIM благодаря снижению затрат на физический чип и возможность дистанционной продажи.Как подключить eSIMПодключить eSIM можно в салоне связи или онлайн на сайте оператора связи. Как правило, дистрибуция и подключение проходят через QR-код.Процесс подключения включает следующие шаги:Если у вас уже есть физическая SIM-карта, можно перенести номер на eSIM без смены тарифа.Как пользоваться eSIMПосле установки eSIM работает так же, как обычная SIM: можно звонить, пользоваться интернетом, менять тариф, подключать роуминг."Некоторые устройства поддерживают двойную SIM, где одна из них — eSIM, а вторая — физическая. Это удобно для путешествий или разделения личных и рабочих номеров", — отмечает Павел Карасев.Сравнение eSIM с физической SIM-картойВ отличие от классической SIM-карты, электронная eSIM не оформлена в пластиковый корпус и не вставляется в специальный слот. С eSIM исключен износ, как это бывает с физическими SIM-картами, которые имеют свойство изнашиваться и работать хуже с течением времени, а также иметь разные размеры, из-за чего могут не подойти к новому телефону."С eSIM смена оператора становится проще, так как не нужно вставлять новую SIM-карту. Это особенно удобно для тех, кто часто путешествует и нуждается в нескольких профилях на одном устройстве. Однако не все устройства поддерживают использование eSIM, это ограничивает выбор пользователя", — говорит Александр Дубровин.Безопасность и конфиденциальность eSIMeSIM считается безопаснее, чем физическая карта: её нельзя извлечь и использовать в другом устройстве без предоставления доступа пользователем. Павел Карасев уточняет, что перенос eSIM между устройствами возможен только после авторизации, что минимизирует риск злоупотреблений."Благодаря возможности удаленного управления профилями можно быстро переключаться между разными операторами связи, однако эта функция создает определенные риски. Мошенники могут пытаться взломать систему, используя слабые места протоколов дистанционного управления, чтобы получить доступ к вашим конфиденциальным данным или изменить настройки профиля", — отмечает Елена Максимова, доктор технических наук, заведующий кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА.Важно применять надежные механизмы безопасности, например, настроить двухфакторную аутентификацию. Она требует ввода дополнительного кода, который приходит на телефон или генерируется специальным приложением, когда пользователь пытается внести изменения в профиль eSIM. Это усложняет задачу доступа к данным для злоумышленников, даже если им будут известны логин и пароль.Также Елена Максимова советует убедиться, что вся информация передается по зашифрованным каналам. Современные технологии шифрования, такие как TLS и HTTPS, защищают данные от перехвата и изменения во время передачи."Защитить от угроз помогает и регулярное обновление программного обеспечения — операторы связи периодически выпускают новые версии прошивок для eSIM, устраняя обнаруженные уязвимости", — говорит эксперт. — Обратите внимание и на контроль доступа. Система должна позволять пользователям вносить изменения только в разрешенные области, оставляя важные системные настройки недоступными для пользователей".Полезно использовать и защиту на смартфоне (PIN, Face ID, отпечаток), а также включить мониторинг активности. Елена Максимова поясняет, что в этом случае, система будет отслеживать подозрительные действия и предупреждать вас об этом. Например, если кто-то пытается войти в вашу учетную запись с незнакомого устройства или из неожиданного места, вы получите уведомление и сможете подтвердить или отклонить эту попытку.Преимущества и недостаткиeSIM – современная и удобная технология, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными SIM-картами, но у цифровой версии симки есть и недостатки.Преимущества:Недостатки:"Главный плюс eSIM — упрощение жизни пользователя. Использование eSIM снимает количественное ограничение по числу абонентских номеров в одном телефоне, привязанных к одной SIM-карте. Очень часто удобно иметь не один, а два номера. Также это удобно для путешественников, легко приобрести eSIM и местный номер прямо в аэропорту по QR-коду. Удобство и скорость подключения — тоже большой плюс"", — говорит эксперт Александр Дубровин.Одна из главных уязвимостей, по мнению эксперта, это возможность удаленного перевыпуска eSIM. Конечно, это не совсем просто, но вполне возможно, и все же проще, чем перевыпустить физическую (пластиковую) SIM-карту. Это открывает новые пути для мошенников, доступ к аккаунтам и данным. Уязвимость требует особого внимания к безопасности со стороны операторов связи и пользователей. Кроме того, остаются угрозы фишинга — злоумышленники могут использовать социальную инженерию для получения доступа к eSIM.Что делать, если потерял телефон с eSIMПервое, что необходимо сделать при утере телефон — заблокировать eSIM через личный кабинет оператора или позвонить в службу поддержки. После этого можно перевыпустить eSIM-профиль и установить на новое устройство. Павел Карасев отмечает, что у некоторых операторов эта операция платная, у других — бесплатно раз в год.Мнение экспертаПавел Карасев, бизнес-партнер компании "Компьютерные технологии", спикер российских и международных конференций по ИТ и ИБ:"eSIM — это шаг к удобству и более защищенной мобильной идентификации. Для бизнеса она особенно интересна с точки зрения удалённого управления устройствами, корпоративных подключений и международных поездок. Важно только помнить: технологии становятся удобнее, но и ответственность за безопасность растет. eSIM — надёжна, если вы соблюдаете базовую цифровую гигиену".Александр Дубровин, бизнес-партнер в компании Edna:"Особо перспективен eSIM в промышленных и логистических индустриях, то есть для IоT-решений, а также для пользователей, которые часто путешествуют за пределами России. Туристические карты TravelSIM позволяют купить eSIM со стоимостью роуминга, близкой к стоимости услуг связи локальных операторов", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20250121/sim-1994880940.html

https://ria.ru/20241203/svyaz-1987004142.html

https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946566503.html

https://ria.ru/20240619/issledovanie-1954096414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, китай, елена максимова, samsung, мтс, мегафон