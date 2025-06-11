https://ria.ru/20250611/chislo-2022252140.html

В мире зафиксировали рекордное число вооруженных конфликтов

В мире зафиксировали рекордное число вооруженных конфликтов - РИА Новости, 11.06.2025

В мире зафиксировали рекордное число вооруженных конфликтов

В 2024 году в мире произошло рекордное за последние 70 лет число вооруженных конфликтов, подсчитал Институт исследований мира в Осло (PRIO). РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:51:00+03:00

2025-06-11T14:51:00+03:00

2025-06-11T15:14:00+03:00

в мире

африка

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ближний восток

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В 2024 году в мире произошло рекордное за последние 70 лет число вооруженных конфликтов, подсчитал Институт исследований мира в Осло (PRIO). "Две тысячи двадцать четвертый год ознаменовался новым мрачным рекордом: самым высоким числом вооруженных конфликтов на государственном уровне за последние семь десятилетий", — говорится в отчете. Подробности:

https://ria.ru/20250506/naselenie-2015219617.html

африка

азия

ближний восток

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2025

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в мире, африка, азия, ближний восток