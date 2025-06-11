Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при взрыве газа в Армении выросло до четырех - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/chislo--2022262531.html
Число погибших при взрыве газа в Армении выросло до четырех
Число погибших при взрыве газа в Армении выросло до четырех - РИА Новости, 11.06.2025
Число погибших при взрыве газа в Армении выросло до четырех
Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном здании в городе Чамбарак Гегаркуникской области Армении выросло до четырех, сообщает спасательная... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:12:00+03:00
2025-06-11T15:12:00+03:00
армения
ереван
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960958563_0:82:1342:836_1920x0_80_0_0_c505903b57e867b77d0c9c1fc6d8ea23.jpg
ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном здании в городе Чамбарак Гегаркуникской области Армении выросло до четырех, сообщает спасательная служба страны. Ранее в ведомстве заявляли о трех погибших и десяти раненых. "Спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. Число погибших достигло четырех", - говорится в сообщении. В среду в одном из зданий в Чамбараке, в 160 километрах от Еревана, произошел взрыв газа, что привело к обрушению. По данным спасательной службы, обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах.
https://ria.ru/20250304/armeniya-2003057511.html
https://ria.ru/20250522/vzryv-2018434949.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960958563_0:0:1190:892_1920x0_80_0_0_e8e2d793454717469deb24d6dcba7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, в мире
Армения, Ереван, В мире
Число погибших при взрыве газа в Армении выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в многоквартирном здании в Армении выросло до 4

© SputnikАвтомобиль скорой помощи в Армении
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Sputnik
Автомобиль скорой помощи в Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном здании в городе Чамбарак Гегаркуникской области Армении выросло до четырех, сообщает спасательная служба страны.
Ранее в ведомстве заявляли о трех погибших и десяти раненых.
Последствия взрыва на автозаправочной станции близ села Айгаван в Араратской области Армении - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Армении произошел взрыве на автозаправке
4 марта, 19:36
"Спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины. Число погибших достигло четырех", - говорится в сообщении.
В среду в одном из зданий в Чамбараке, в 160 километрах от Еревана, произошел взрыв газа, что привело к обрушению. По данным спасательной службы, обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Взрыв газа в Ставрополе повредил более 40 квартир
22 мая, 12:05
 
АрменияЕреванВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала