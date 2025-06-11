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В Херсонской области сократили действие комендантского часа - РИА Новости, 11.06.2025
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19:38 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/chas-2022362344.html
В Херсонской области сократили действие комендантского часа
В Херсонской области сократили действие комендантского часа - РИА Новости, 11.06.2025
В Херсонской области сократили действие комендантского часа
Действия комендантского часа в Херсонской области сократили на два часа, установив в предела с 23.00 до 4.00 утра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:38:00+03:00
2025-06-11T19:38:00+03:00
херсонская область
россия
мелитополь
владимир сальдо
безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Действия комендантского часа в Херсонской области сократили на два часа, установив в предела с 23.00 до 4.00 утра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее в области комендантский час действовал с 22.00 до 5.00 утра. "В Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 11 июня он устанавливается с 23.00 до 04.00 часов", - написал Сальдо. При этом, по его словам, действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область по маршрутам: Джанкой — Чонгар—Новоалексеевка — Мелитополь; Армянск — Чаплынка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь. "Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250611/komendantskij-chas-2022319333.html
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херсонская область , россия, мелитополь, владимир сальдо, безопасность, общество
Херсонская область , Россия, Мелитополь, Владимир Сальдо, Безопасность, Общество
В Херсонской области сократили действие комендантского часа

Сальдо: действие комендантского часа в Херсонской области сократили на два часа

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Действия комендантского часа в Херсонской области сократили на два часа, установив в предела с 23.00 до 4.00 утра, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее в области комендантский час действовал с 22.00 до 5.00 утра.
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Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 11 июня он устанавливается с 23.00 до 04.00 часов", - написал Сальдо.
При этом, по его словам, действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область по маршрутам: Джанкой — Чонгар—Новоалексеевка — Мелитополь; Армянск — Чаплынка — Аскания-Нова — Новоалексеевка — Мелитополь.
"Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Херсонская областьРоссияМелитопольВладимир СальдоБезопасностьОбщество
 
 
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