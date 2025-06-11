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Госдума приняла поправки в бюджет на 2025 год - РИА Новости, 11.06.2025
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15:50 11.06.2025 (обновлено: 15:53 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/byudzhet--2022276476.html
Госдума приняла поправки в бюджет на 2025 год
Госдума приняла поправки в бюджет на 2025 год - РИА Новости, 11.06.2025
Госдума приняла поправки в бюджет на 2025 год
Госдума приняла закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий увеличение его расходов на 829 миллиардов рублей. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:50:00+03:00
2025-06-11T15:53:00+03:00
госдума рф
россия
экономика
анапа
краснодарский край
ирина окладникова
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий увеличение его расходов на 829 миллиардов рублей.Документ подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля.Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, внешнего – сокращается до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. А общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей.Приоритеты бюджета при этом остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.Расходы на госпрограммы увеличиваются: на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия – на 41,847 миллиарда рублей, развития здравоохранения – на 26 миллиардов, обеспечения обороноспособности страны – на 24,178 миллиарда, социальной поддержки граждан – на 17,778 миллиарда, экономического развития и инновационной экономики – на 2,86 миллиарда, развития образования – на 3,26 миллиарда рублей.Помимо этого, по решениям правительства РФ "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и корпорация "Туризм.РФ" в 2025 году смогут направить неиспользованные средства взносов в их уставные капиталы на определенные цели.ОАК будет вправе использовать до 400 миллионов рублей на финансирование модернизации узлов связи на воздушных судах спецназначения типа Ту-214, находящихся в собственности РФ; до 2,2 миллиарда рублей - на НИОКР, проводимые для улучшения характеристик и оптимизации веса самолета МС-21-310. Сделать это корпорация сможет в том числе путем взносов в уставные капиталы дочерних обществ.А корпорация "Туризм.РФ" сможет направить до 1,726 миллиарда рублей на предоставление льготных займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма в Анапе и Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края, пострадавшим в связи с отменой весенних и летних бронирований из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Данные средства можно будет "направлять, в том числе на поддержку отелей, которые находятся в зоне закрытия пляжей, и предоставить им льготные займы на поддержание деятельности", поясняла в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.
https://ria.ru/20250528/byudzhet-2019545323.html
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госдума рф, россия, экономика, анапа, краснодарский край, ирина окладникова, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Госдума РФ, Россия, Экономика, Анапа, Краснодарский край, Ирина Окладникова, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Госдума приняла поправки в бюджет на 2025 год

Госдума приняла поправки в российский бюджет на 2025 год

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий увеличение его расходов на 829 миллиардов рублей.
Документ подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля.
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Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышается до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышается до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, внешнего – сокращается до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. А общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличивается до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей.
Приоритеты бюджета при этом остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.
Расходы на госпрограммы увеличиваются: на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия – на 41,847 миллиарда рублей, развития здравоохранения – на 26 миллиардов, обеспечения обороноспособности страны – на 24,178 миллиарда, социальной поддержки граждан – на 17,778 миллиарда, экономического развития и инновационной экономики – на 2,86 миллиарда, развития образования – на 3,26 миллиарда рублей.
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Помимо этого, по решениям правительства РФ "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и корпорация "Туризм.РФ" в 2025 году смогут направить неиспользованные средства взносов в их уставные капиталы на определенные цели.
ОАК будет вправе использовать до 400 миллионов рублей на финансирование модернизации узлов связи на воздушных судах спецназначения типа Ту-214, находящихся в собственности РФ; до 2,2 миллиарда рублей - на НИОКР, проводимые для улучшения характеристик и оптимизации веса самолета МС-21-310. Сделать это корпорация сможет в том числе путем взносов в уставные капиталы дочерних обществ.
А корпорация "Туризм.РФ" сможет направить до 1,726 миллиарда рублей на предоставление льготных займов организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма в Анапе и Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края, пострадавшим в связи с отменой весенних и летних бронирований из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Данные средства можно будет "направлять, в том числе на поддержку отелей, которые находятся в зоне закрытия пляжей, и предоставить им льготные займы на поддержание деятельности", поясняла в понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.
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