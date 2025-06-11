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Суд в Эстонии приговорил журналистку Бурцеву к шести годам лишения свободы - РИА Новости, 11.06.2025
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11:48 11.06.2025 (обновлено: 12:00 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/burtseva-2022199544.html
Суд в Эстонии приговорил журналистку Бурцеву к шести годам лишения свободы
Суд в Эстонии приговорил журналистку Бурцеву к шести годам лишения свободы - РИА Новости, 11.06.2025
Суд в Эстонии приговорил журналистку Бурцеву к шести годам лишения свободы
Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews, к шести годам лишения свободы "за... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:48:00+03:00
2025-06-11T12:00:00+03:00
эстония
в мире
светлана бурцева
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews, к шести годам лишения свободы "за государственную измену и нарушение международных санкций", сообщает телерадиокомпания ERR.Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщала ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее заявляли СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля 2024 года, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено."Харьюский уездный суд в среду, 11 июня, приговорил таллиннку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы за государственную измену и нарушение международных санкций", - говорится в сообщении ERR.Приговор не вступил в силу, у Бурцевой есть 30 дней, чтобы подать апелляцию в окружной суд, уточняет телерадиокомпания.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с Baltnews, преследуют лишь одну цель - наказать ее за профессиональную деятельность. Она подчеркивала, что ситуация вокруг Бурцевой и сфабрикованного в отношении нее дела наглядно демонстрирует глубокий кризис и упадок демократии западного образца, ее превращение в неолиберальную диктатуру.
https://ria.ru/20240807/burtseva-1964648699.html
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эстония, в мире, светлана бурцева
Эстония, В мире, Светлана Бурцева
Суд в Эстонии приговорил журналистку Бурцеву к шести годам лишения свободы

ERR: в Эстонии журналистке Бурцевой дали 6 лет лишения свободы за госизмену

© Фото опубликовано на сайте Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежомЖурналистка Светлана Бурцева
Журналистка Светлана Бурцева - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото опубликовано на сайте Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
Журналистка Светлана Бурцева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews, к шести годам лишения свободы "за государственную измену и нарушение международных санкций", сообщает телерадиокомпания ERR.
Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщала ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее заявляли СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля 2024 года, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено.
"Харьюский уездный суд в среду, 11 июня, приговорил таллиннку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы за государственную измену и нарушение международных санкций", - говорится в сообщении ERR.
Приговор не вступил в силу, у Бурцевой есть 30 дней, чтобы подать апелляцию в окружной суд, уточняет телерадиокомпания.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с Baltnews, преследуют лишь одну цель - наказать ее за профессиональную деятельность. Она подчеркивала, что ситуация вокруг Бурцевой и сфабрикованного в отношении нее дела наглядно демонстрирует глубокий кризис и упадок демократии западного образца, ее превращение в неолиберальную диктатуру.
Посольство РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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ЭстонияВ миреСветлана Бурцева
 
 
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