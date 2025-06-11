https://ria.ru/20250611/burtseva-2022199544.html

Суд в Эстонии приговорил журналистку Бурцеву к шести годам лишения свободы

Суд в Эстонии приговорил журналистку Бурцеву к шести годам лишения свободы - РИА Новости, 11.06.2025

Суд в Эстонии приговорил журналистку Бурцеву к шести годам лишения свободы

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews, к шести годам лишения свободы "за... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:48:00+03:00

2025-06-11T11:48:00+03:00

2025-06-11T12:00:00+03:00

эстония

в мире

светлана бурцева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964468589_0:0:514:289_1920x0_80_0_0_915831b224fac211c3362e9f2158734a.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил журналистку Светлану Бурцеву, сотрудничавшую с интернет-изданием Baltnews, к шести годам лишения свободы "за государственную измену и нарушение международных санкций", сообщает телерадиокомпания ERR.Власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой, сообщала ранее телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на прокуратуру. Как ранее заявляли СМИ, прокуратура подала ходатайство об аресте Бурцевой 29 февраля 2024 года, а Харьюский уездный суд заключил ее под стражу 1 марта. Ходатайство адвоката об освобождении журналистки было отклонено."Харьюский уездный суд в среду, 11 июня, приговорил таллиннку Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы за государственную измену и нарушение международных санкций", - говорится в сообщении ERR.Приговор не вступил в силу, у Бурцевой есть 30 дней, чтобы подать апелляцию в окружной суд, уточняет телерадиокомпания.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения, выдвинутые в Эстонии против журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с Baltnews, преследуют лишь одну цель - наказать ее за профессиональную деятельность. Она подчеркивала, что ситуация вокруг Бурцевой и сфабрикованного в отношении нее дела наглядно демонстрирует глубокий кризис и упадок демократии западного образца, ее превращение в неолиберальную диктатуру.

https://ria.ru/20240807/burtseva-1964648699.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эстония, в мире, светлана бурцева