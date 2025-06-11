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Британия и ЕС заключили соглашение о пограничном контроле в Гибралтаре - РИА Новости, 11.06.2025
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19:52 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/britanija-2022366445.html
Британия и ЕС заключили соглашение о пограничном контроле в Гибралтаре
Британия и ЕС заключили соглашение о пограничном контроле в Гибралтаре - РИА Новости, 11.06.2025
Британия и ЕС заключили соглашение о пограничном контроле в Гибралтаре
Великобритания и ЕС заключили соглашение о передаче контроля над границами Гибралтара Европе после длительных переговоров на фоне выхода страны из ЕС, следует... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:52:00+03:00
2025-06-11T19:52:00+03:00
в мире
гибралтар
испания
великобритания
хосе мануэль альбарес
евросоюз
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ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Великобритания и ЕС заключили соглашение о передаче контроля над границами Гибралтара Европе после длительных переговоров на фоне выхода страны из ЕС, следует из заявления британского МИД. "Соглашение решает последнюю серьезную нерешенную проблему, связанную с Brexit, устраняя необходимость в проверке людей и товаров, пересекающих границу Гибралтара и Испании", - говорится в заявлении. При этом британцы, прибывающие в Гибралтар, будут предъявлять свои паспорта испанским пограничникам при пересечении границы в аэропорту. В настоящее время жители Гибралтара могут пересекать границу, используя вид на жительство, без необходимости ставить штамп в паспорте. Граждане Испании могут пересекать границу, используя государственную идентификационную карту. В октябре министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в очередной раз оказал давление на Великобританию и призвал подписать соглашение по Гибралтару, которое Мадрид и Европейская комиссия положили на стол переговоров. Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара. Статус Гибралтара и порядок охраны границы с Испанией стали предметом разногласий с тех пор, как в 2016 году Великобритания вышла из ЕС.
https://ria.ru/20250521/evrosoyuz-2018151634.html
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в мире, гибралтар, испания, великобритания, хосе мануэль альбарес, евросоюз
В мире, Гибралтар, Испания, Великобритания, Хосе Мануэль Альбарес, Евросоюз
Британия и ЕС заключили соглашение о пограничном контроле в Гибралтаре

Британия и ЕС договорились о передаче Европе контроля над границами Гибралтара

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и Великобритании
Флаги Европейского союза и Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Европейского союза и Великобритании. Архивное фото
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ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Великобритания и ЕС заключили соглашение о передаче контроля над границами Гибралтара Европе после длительных переговоров на фоне выхода страны из ЕС, следует из заявления британского МИД.
"Соглашение решает последнюю серьезную нерешенную проблему, связанную с Brexit, устраняя необходимость в проверке людей и товаров, пересекающих границу Гибралтара и Испании", - говорится в заявлении.
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При этом британцы, прибывающие в Гибралтар, будут предъявлять свои паспорта испанским пограничникам при пересечении границы в аэропорту.
В настоящее время жители Гибралтара могут пересекать границу, используя вид на жительство, без необходимости ставить штамп в паспорте. Граждане Испании могут пересекать границу, используя государственную идентификационную карту.
В октябре министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в очередной раз оказал давление на Великобританию и призвал подписать соглашение по Гибралтару, которое Мадрид и Европейская комиссия положили на стол переговоров.
Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек.
Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться под контролем Великобритании. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит британскому монарху и парламенту Гибралтара. Статус Гибралтара и порядок охраны границы с Испанией стали предметом разногласий с тех пор, как в 2016 году Великобритания вышла из ЕС.
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