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ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью
ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 11.06.2025
ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:39:00+03:00
2025-06-11T08:39:00+03:00
2025-06-11T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Утром 11 июня 2025 года около 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью
МО РФ: ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью