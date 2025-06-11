Слова Мерца об ударе России по объектам ВСУ вызвали недоумение у журналиста
Боуз раскритиковал заявление Мерца об ударе ВКС РФ по военным объектам Украины
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ударе российских военных по объектам ВПК Украины.
Накануне глава ФРГ заявил, что поддержка Киева и давление на Москву необходимы для мирных переговоров.
Накануне глава ФРГ заявил, что поддержка Киева и давление на Москву необходимы для мирных переговоров.
"Осуждали ли вы массовое убийство мирных жителей в Брянске украинскими террористами, взорвавшими мост, по которому ехал гражданский поезд? Конечно, нет. Вы сторонник этого ужаса", — говорится в публикации.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ.
Теракты в Брянской и Курской областях
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли.
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре. За подрывами мостов стоят спецслужбы Украины.