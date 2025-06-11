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Слова Мерца об ударе России по объектам ВСУ вызвали недоумение у журналиста - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 11.06.2025 (обновлено: 12:28 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/bouz-2022164212.html
Слова Мерца об ударе России по объектам ВСУ вызвали недоумение у журналиста
Слова Мерца об ударе России по объектам ВСУ вызвали недоумение у журналиста - РИА Новости, 11.06.2025
Слова Мерца об ударе России по объектам ВСУ вызвали недоумение у журналиста
Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ударе российских военных по объектам ВПК Украины. Накануне глава ФРГ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:32:00+03:00
2025-06-11T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
фридрих мерц
вооруженные силы украины
в мире
россия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ударе российских военных по объектам ВПК Украины. Накануне глава ФРГ заявил, что поддержка Киева и давление на Москву необходимы для мирных переговоров. "Осуждали ли вы массовое убийство мирных жителей в Брянске украинскими террористами, взорвавшими мост, по которому ехал гражданский поезд? Конечно, нет. Вы сторонник этого ужаса", — говорится в публикации. Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ. Теракты в Брянской и Курской областяхВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли. Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.Следственный комитет возбудил уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре. За подрывами мостов стоят спецслужбы Украины.
https://ria.ru/20250611/skorokhod-2022194144.html
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украина, германия, фридрих мерц, вооруженные силы украины, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
Слова Мерца об ударе России по объектам ВСУ вызвали недоумение у журналиста

Боуз раскритиковал заявление Мерца об ударе ВКС РФ по военным объектам Украины

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ударе российских военных по объектам ВПК Украины.

Накануне глава ФРГ заявил, что поддержка Киева и давление на Москву необходимы для мирных переговоров.
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"Осуждали ли вы массовое убийство мирных жителей в Брянске украинскими террористами, взорвавшими мост, по которому ехал гражданский поезд? Конечно, нет. Вы сторонник этого ужаса", — говорится в публикации.

Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ.


Теракты в Брянской и Курской областях

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли.

Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре. За подрывами мостов стоят спецслужбы Украины.
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