https://ria.ru/20250611/bouz-2022164212.html

Слова Мерца об ударе России по объектам ВСУ вызвали недоумение у журналиста

Слова Мерца об ударе России по объектам ВСУ вызвали недоумение у журналиста - РИА Новости, 11.06.2025

Слова Мерца об ударе России по объектам ВСУ вызвали недоумение у журналиста

Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ударе российских военных по объектам ВПК Украины. Накануне глава ФРГ... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:32:00+03:00

2025-06-11T08:32:00+03:00

2025-06-11T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети X заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об ударе российских военных по объектам ВПК Украины. Накануне глава ФРГ заявил, что поддержка Киева и давление на Москву необходимы для мирных переговоров. "Осуждали ли вы массовое убийство мирных жителей в Брянске украинскими террористами, взорвавшими мост, по которому ехал гражданский поезд? Конечно, нет. Вы сторонник этого ужаса", — говорится в публикации. Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины и ВСУ. Теракты в Брянской и Курской областяхВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли. Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.Следственный комитет возбудил уголовные дела о трех терактах на железнодорожной инфраструктуре. За подрывами мостов стоят спецслужбы Украины.

https://ria.ru/20250611/skorokhod-2022194144.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html

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