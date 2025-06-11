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Дети, пострадавшие при атаке ВСУ в Курской области, находятся в больнице - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 11.06.2025 (обновлено: 09:54 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/bolnitsa-2022173412.html
Дети, пострадавшие при атаке ВСУ в Курской области, находятся в больнице
Дети, пострадавшие при атаке ВСУ в Курской области, находятся в больнице - РИА Новости, 11.06.2025
Дети, пострадавшие при атаке ВСУ в Курской области, находятся в больнице
Трое детей, пострадавших после атаки БПЛА в поселке Марьино Курской области, находятся в больнице, их состояние оценивается как лёгкой и средней степени... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:46:00+03:00
2025-06-11T09:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
мария львова-белова
россия
рыльский район
александр хинштейн
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Трое детей, пострадавших после атаки БПЛА в поселке Марьино Курской области, находятся в больнице, их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Трое детей пострадали после атаки БПЛА в посёлке Марьино Курской области. У ребят осколочные ранения, гематомы и ушибы. Сейчас они находятся в Курской областной больнице. Их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести", - сообщила она в своем Telegram-канале.Львова-Белова отметила, что находится на связи с детским омбудсменом в Курской области Натальей Листопадовой. При необходимости детям будет оказана любая помощь.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что трое детей пострадали при атаке дрона ВСУ в Рыльском районе, их доставили в областную больницу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, мария львова-белова, россия, рыльский район, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Мария Львова-Белова, Россия, Рыльский район, Александр Хинштейн
Дети, пострадавшие при атаке ВСУ в Курской области, находятся в больнице

Трое детей, пострадавших при атаке ВСУ в Курской области, находятся в больнице

© РИА Новости / Александр ИвановПалата интенсивного лечения в больнице
Палата интенсивного лечения в больнице - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Александр Иванов
Палата интенсивного лечения в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Трое детей, пострадавших после атаки БПЛА в поселке Марьино Курской области, находятся в больнице, их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Трое детей пострадали после атаки БПЛА в посёлке Марьино Курской области. У ребят осколочные ранения, гематомы и ушибы. Сейчас они находятся в Курской областной больнице. Их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести", - сообщила она в своем Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Львова-Белова отметила, что находится на связи с детским омбудсменом в Курской области Натальей Листопадовой. При необходимости детям будет оказана любая помощь.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что трое детей пострадали при атаке дрона ВСУ в Рыльском районе, их доставили в областную больницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияМария Львова-БеловаРоссияРыльский районАлександр Хинштейн
 
 
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