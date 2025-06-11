https://ria.ru/20250611/bolnitsa-2022173412.html

Дети, пострадавшие при атаке ВСУ в Курской области, находятся в больнице

Дети, пострадавшие при атаке ВСУ в Курской области, находятся в больнице - РИА Новости, 11.06.2025

Дети, пострадавшие при атаке ВСУ в Курской области, находятся в больнице

Трое детей, пострадавших после атаки БПЛА в поселке Марьино Курской области, находятся в больнице, их состояние оценивается как лёгкой и средней степени... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:46:00+03:00

2025-06-11T09:46:00+03:00

2025-06-11T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

мария львова-белова

россия

рыльский район

александр хинштейн

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Трое детей, пострадавших после атаки БПЛА в поселке Марьино Курской области, находятся в больнице, их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Трое детей пострадали после атаки БПЛА в посёлке Марьино Курской области. У ребят осколочные ранения, гематомы и ушибы. Сейчас они находятся в Курской областной больнице. Их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести", - сообщила она в своем Telegram-канале.Львова-Белова отметила, что находится на связи с детским омбудсменом в Курской области Натальей Листопадовой. При необходимости детям будет оказана любая помощь.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что трое детей пострадали при атаке дрона ВСУ в Рыльском районе, их доставили в областную больницу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

курская область

россия

рыльский район

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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, мария львова-белова, россия, рыльский район, александр хинштейн