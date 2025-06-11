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ПВО вечером и ночью уничтожила 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 11.06.2025 (обновлено: 10:00 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022159137.html
ПВО вечером и ночью уничтожила 32 украинских беспилотника
ПВО вечером и ночью уничтожила 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 11.06.2025
ПВО вечером и ночью уничтожила 32 украинских беспилотника
Средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областями, Черным морем и Крымом, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:11:00+03:00
2025-06-11T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
черное море
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
евгений первышов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областями, Черным морем и Крымом, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 мск 10 июня т.г. до 7.00 мск 11 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об отражении массового налета БПЛА на город Котовск. Пострадавших нет, при падении одного из беспилотников возник пожар, его ликвидировали.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022158152.html
россия
ростовская область
черное море
республика крым
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россия, ростовская область, черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, евгений первышов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Черное море, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Евгений Первышов, Вооруженные силы Украины
ПВО вечером и ночью уничтожила 32 украинских беспилотника

Силы ПВО вечером и ночью уничтожили 32 украинских ВСУ над Россией

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота российских сил ПВО
Работа российских сил ПВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа российских сил ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областями, Черным морем и Крымом, сообщили в Минобороны России.
«
"В период с 20.00 мск 10 июня т.г. до 7.00 мск 11 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
Бойцы сбили:
Ранее врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об отражении массового налета БПЛА на город Котовск. Пострадавших нет, при падении одного из беспилотников возник пожар, его ликвидировали.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Котовске Тамбовской области отразили массовую атаку БПЛА
06:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьЧерное мореРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьЕвгений ПервышовВооруженные силы Украины
 
 
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