https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022159137.html

ПВО вечером и ночью уничтожила 32 украинских беспилотника

ПВО вечером и ночью уничтожила 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 11.06.2025

ПВО вечером и ночью уничтожила 32 украинских беспилотника

Средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областями, Черным морем и Крымом, сообщили в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T07:11:00+03:00

2025-06-11T07:11:00+03:00

2025-06-11T10:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

черное море

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

евгений первышов

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили ночью 32 украинских беспилотника над Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областями, Черным морем и Крымом, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 мск 10 июня т.г. до 7.00 мск 11 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Бойцы сбили:Ранее врио главы Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об отражении массового налета БПЛА на город Котовск. Пострадавших нет, при падении одного из беспилотников возник пожар, его ликвидировали.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022158152.html

россия

ростовская область

черное море

республика крым

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россия, ростовская область, черное море, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, евгений первышов, вооруженные силы украины