https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022158152.html

В Котовске Тамбовской области отразили массовую атаку БПЛА

В Котовске Тамбовской области отразили массовую атаку БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025

В Котовске Тамбовской области отразили массовую атаку БПЛА

Массовая атака беспилотников на Котовск Тамбовской области отражена ночью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Евгений Первышов. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:52:00+03:00

2025-06-11T06:52:00+03:00

2025-06-11T11:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

евгений первышов

котовск

происшествия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Массовая атака беспилотников на Котовск Тамбовской области отражена ночью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Евгений Первышов."В ночь на 11 июня отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск", — написал он.При падении одного из сбитых беспилотников начался пожар, который ликвидировали.Пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022158243.html

тамбовская область

котовск

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тамбовская область, евгений первышов, котовск, происшествия