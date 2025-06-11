https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022158152.html
В Котовске Тамбовской области отразили массовую атаку БПЛА
В Котовске Тамбовской области отразили массовую атаку БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025
В Котовске Тамбовской области отразили массовую атаку БПЛА
Массовая атака беспилотников на Котовск Тамбовской области отражена ночью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Евгений Первышов. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:52:00+03:00
2025-06-11T06:52:00+03:00
2025-06-11T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
евгений первышов
котовск
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Массовая атака беспилотников на Котовск Тамбовской области отражена ночью, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале врио главы региона Евгений Первышов."В ночь на 11 июня отражена массовая атака БПЛА украинского режима на Котовск", — написал он.При падении одного из сбитых беспилотников начался пожар, который ликвидировали.Пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022158243.html
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тамбовская область, евгений первышов, котовск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Евгений Первышов, Котовск, Происшествия
В Котовске Тамбовской области отразили массовую атаку БПЛА
Массовую атаку беспилотников на Котовск в Тамбовской области отразили ночью