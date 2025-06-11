https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022154766.html

ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области

ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 11.06.2025

ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА на территории Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:55:00+03:00

2025-06-11T05:55:00+03:00

2025-06-11T05:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили БПЛА на территории Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь "Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе", - написал он в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.

https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022149822.html

ростовская область

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ростовская область, юрий слюсарь