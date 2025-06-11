https://ria.ru/20250611/belgorod-2022195409.html

Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году

Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 11.06.2025

Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году

Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:28:00+03:00

2025-06-11T11:28:00+03:00

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белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

украина

россия

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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед депутатами региона."За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022-й, 2023-й годы вместе взятых. Беспилотники атаковали нашу область 10 тысяч раз за прошлый год", - сказал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

россия

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина, россия