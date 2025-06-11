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Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 11.06.2025
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11:28 11.06.2025 (обновлено: 11:31 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/belgorod-2022195409.html
Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году
Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 11.06.2025
Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году
Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:28:00+03:00
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белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
украина
россия
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед депутатами региона."За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022-й, 2023-й годы вместе взятых. Беспилотники атаковали нашу область 10 тысяч раз за прошлый год", - сказал Гладков.
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белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина, россия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Украина, Россия
Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году

Гладков: дроны ВСУ атаковали Белгородскую область 10 тыс раз за 2024 год

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед депутатами региона.
"За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022-й, 2023-й годы вместе взятых. Беспилотники атаковали нашу область 10 тысяч раз за прошлый год", - сказал Гладков.
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22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияУкраинаРоссия
 
 
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