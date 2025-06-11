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Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году
Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 11.06.2025
Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году
Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:28:00+03:00
2025-06-11T11:28:00+03:00
2025-06-11T11:31:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Белгородская область за 2024 год подвергалась обстрелам более 5 тысяч раз, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков во время ежегодного отчета перед депутатами региона."За 2024 год Белгородская область подверглась обстрелам более пяти тысяч раз. Это почти столько же, сколько за 2022-й, 2023-й годы вместе взятых. Беспилотники атаковали нашу область 10 тысяч раз за прошлый год", - сказал Гладков.
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина, россия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Украина, Россия
Губернатор Белгородской области рассказал о числе атак ВСУ в 2024 году
Гладков: дроны ВСУ атаковали Белгородскую область 10 тыс раз за 2024 год