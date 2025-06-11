Рейтинг@Mail.ru
СМИ: бывшие сотрудники администрации Байдена дадут показания о его здоровье - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/bayden-2022149252.html
СМИ: бывшие сотрудники администрации Байдена дадут показания о его здоровье
СМИ: бывшие сотрудники администрации Байдена дадут показания о его здоровье - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ: бывшие сотрудники администрации Байдена дадут показания о его здоровье
Четыре бывших сотрудника администрации предыдущего президента США Джо Байдена согласились дать показания в конгрессе о состоянии его когнитивного здоровья в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:21:00+03:00
2025-06-11T03:21:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Четыре бывших сотрудника администрации предыдущего президента США Джо Байдена согласились дать показания в конгрессе о состоянии его когнитивного здоровья в рамках ведущегося республиканцами расследования, сообщает портал Axios со ссылкой на помощника комитета по надзору. "Четыре бывших сотрудника экс-президента Байдена согласились дать показания Комитету по надзору Палаты представителей в рамках республиканского расследования ментального состояния президента. Помощники будут находиться под присягой на закрытых допросах, на которых республиканцы попытаются поймать их на слове о предполагаемых попытках скрыть состояние здоровья Байдена", - сообщает издание. Среди них: Нира Танден, бывший директор Совета по внутренней политике, бывший заместитель руководителя аппарата Белого дома Энни Томасини и другие. Допросы четырех бывших сотрудников Байдена начнутся 24 июня и продлятся до 18 июля включительно, отмечает портал. Глава комитета по надзору конгресса США Джеймс Комер ранее заявил, что палата представителей установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени Байдена в годы его нахождения у власти, при этом их имена не были названы. В мае президент США Дональд Трамп заявил о том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
https://ria.ru/20250605/bajden-2021005507.html
https://ria.ru/20250604/tramp-2020801881.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_42d8aee467e76e9391b2f52a552b1276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ: бывшие сотрудники администрации Байдена дадут показания о его здоровье

Axios: бывшие сотрудники администрации Байдена дадут показания о его здоровье

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Четыре бывших сотрудника администрации предыдущего президента США Джо Байдена согласились дать показания в конгрессе о состоянии его когнитивного здоровья в рамках ведущегося республиканцами расследования, сообщает портал Axios со ссылкой на помощника комитета по надзору.
"Четыре бывших сотрудника экс-президента Байдена согласились дать показания Комитету по надзору Палаты представителей в рамках республиканского расследования ментального состояния президента. Помощники будут находиться под присягой на закрытых допросах, на которых республиканцы попытаются поймать их на слове о предполагаемых попытках скрыть состояние здоровья Байдена", - сообщает издание.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми
5 июня, 06:16
Среди них: Нира Танден, бывший директор Совета по внутренней политике, бывший заместитель руководителя аппарата Белого дома Энни Томасини и другие. Допросы четырех бывших сотрудников Байдена начнутся 24 июня и продлятся до 18 июля включительно, отмечает портал.
Глава комитета по надзору конгресса США Джеймс Комер ранее заявил, что палата представителей установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени Байдена в годы его нахождения у власти, при этом их имена не были названы. В мае президент США Дональд Трамп заявил о том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена
4 июня, 10:21
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала