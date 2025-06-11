https://ria.ru/20250611/bayden-2022149252.html

СМИ: бывшие сотрудники администрации Байдена дадут показания о его здоровье

СМИ: бывшие сотрудники администрации Байдена дадут показания о его здоровье - РИА Новости, 11.06.2025

СМИ: бывшие сотрудники администрации Байдена дадут показания о его здоровье

Четыре бывших сотрудника администрации предыдущего президента США Джо Байдена согласились дать показания в конгрессе о состоянии его когнитивного здоровья в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:21:00+03:00

2025-06-11T03:21:00+03:00

2025-06-11T03:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Четыре бывших сотрудника администрации предыдущего президента США Джо Байдена согласились дать показания в конгрессе о состоянии его когнитивного здоровья в рамках ведущегося республиканцами расследования, сообщает портал Axios со ссылкой на помощника комитета по надзору. "Четыре бывших сотрудника экс-президента Байдена согласились дать показания Комитету по надзору Палаты представителей в рамках республиканского расследования ментального состояния президента. Помощники будут находиться под присягой на закрытых допросах, на которых республиканцы попытаются поймать их на слове о предполагаемых попытках скрыть состояние здоровья Байдена", - сообщает издание. Среди них: Нира Танден, бывший директор Совета по внутренней политике, бывший заместитель руководителя аппарата Белого дома Энни Томасини и другие. Допросы четырех бывших сотрудников Байдена начнутся 24 июня и продлятся до 18 июля включительно, отмечает портал. Глава комитета по надзору конгресса США Джеймс Комер ранее заявил, что палата представителей установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени Байдена в годы его нахождения у власти, при этом их имена не были названы. В мае президент США Дональд Трамп заявил о том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

https://ria.ru/20250605/bajden-2021005507.html

https://ria.ru/20250604/tramp-2020801881.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп