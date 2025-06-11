Рейтинг@Mail.ru
Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 11.06.2025 (обновлено: 16:29 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/banki--2022293527.html
Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам
Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам - РИА Новости, 11.06.2025
Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам
Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, следует из данных... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:27:00+03:00
2025-06-11T16:29:00+03:00
совкомбанк
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bf49b471d4c6f14465df092b5ac90fab.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, следует из данных маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. ЦБ по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. После заседания ЦБ Сбербанк сообщал, что с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых. Согласно данным маркетингового агентства, ВТБ во всех сегментах изменил ставки по вкладам в рублях и юанях. Ставки на всех сроках понижены по закрытым вкладам (без возможности пополнения) на 1-8,54 процентного пункта до 1,5-17,7%. По пополняемым вкладам ставки снижены на всех сроках на 1-4,66 процентного пункта - до 1,75-15,7%, а по управляемым вкладам - на 1-4,7 процентного пункта до 1,2-15,6%. В массовом-высокодоходном сегменте базовые ставки на всех сроках понижены на 0,5-8,06 процентного пункта - до 2,3-18,5%. По пополняемым вкладам уменьшены на 0,1-4,68 процентного пункта - до 2,05-16,52%, по управляемым - на 0,1-4,62 процентного пункта, до 2-16,42%. Максимальная ставка по вкладам в рублях в массовом и массово-доходном сегментах понижена на 1 процентный пункт - до 19,5% (для вкладов "Новые деньги" сроком на три месяца). По вкладам в юанях ставки снижены на всех сроках в массовом сегменте на 0,29-2,79 процентного пункта - до 0,01-1%, в массово-высокодоходном сегменте на 0,29-3,34 процентного пункта - до 0,11-1,1%. Максимальная ставка в юанях понижена на 1,8 процентного пункта - до 1% в массовом сегменте и до 1,1% в массовом-высокодоходном. Совкомбанк в массово-высокодоходном сегменте и по вкладам-флоатерам вип-сегмента понизил ставки в связи с понижением ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 19-19,9%. Максимальные ставки в линейках понижены на 0,7 процентного пункта - до 19,9% и 20,2% соответственно (на вклады сроком три месяца). "Т-Банк изменил ставки по вкладам в рублях: по закрытому вкладу ставки понижены на сроках 3-6, 12, 18-24 месяцев на 0,5-1,29 процентного пункта... По пополняемому вкладу ставки понижены на сроках 3-5 и 12-16 месяцев на 1-1,17 процентного пункта - до 12-16,43%. Максимальная ставка повышена на 1,02 процентного пункта - до 20,17%", - также говорится в сообщении маркетингового агентства.
https://ria.ru/20250606/kompanii-2021356743.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016717909.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/92/1532839278_212:0:1959:1310_1920x0_80_0_0_23476b260b55003cb864ca641bf2a67a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совкомбанк, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, экономика
Совкомбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Экономика
Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам

Сбербанк, Совкомбанк и Т-Банк продолжают снижать ставки по вкладам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, следует из данных маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. После заседания ЦБ Сбербанк сообщал, что с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Набиуллина оценила финансовое состояние российских компаний
6 июня, 16:10
Согласно данным маркетингового агентства, ВТБ во всех сегментах изменил ставки по вкладам в рублях и юанях. Ставки на всех сроках понижены по закрытым вкладам (без возможности пополнения) на 1-8,54 процентного пункта до 1,5-17,7%. По пополняемым вкладам ставки снижены на всех сроках на 1-4,66 процентного пункта - до 1,75-15,7%, а по управляемым вкладам - на 1-4,7 процентного пункта до 1,2-15,6%.
В массовом-высокодоходном сегменте базовые ставки на всех сроках понижены на 0,5-8,06 процентного пункта - до 2,3-18,5%. По пополняемым вкладам уменьшены на 0,1-4,68 процентного пункта - до 2,05-16,52%, по управляемым - на 0,1-4,62 процентного пункта, до 2-16,42%. Максимальная ставка по вкладам в рублях в массовом и массово-доходном сегментах понижена на 1 процентный пункт - до 19,5% (для вкладов "Новые деньги" сроком на три месяца).
По вкладам в юанях ставки снижены на всех сроках в массовом сегменте на 0,29-2,79 процентного пункта - до 0,01-1%, в массово-высокодоходном сегменте на 0,29-3,34 процентного пункта - до 0,11-1,1%. Максимальная ставка в юанях понижена на 1,8 процентного пункта - до 1% в массовом сегменте и до 1,1% в массовом-высокодоходном.
Совкомбанк в массово-высокодоходном сегменте и по вкладам-флоатерам вип-сегмента понизил ставки в связи с понижением ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 19-19,9%. Максимальные ставки в линейках понижены на 0,7 процентного пункта - до 19,9% и 20,2% соответственно (на вклады сроком три месяца).
"Т-Банк изменил ставки по вкладам в рублях: по закрытому вкладу ставки понижены на сроках 3-6, 12, 18-24 месяцев на 0,5-1,29 процентного пункта... По пополняемому вкладу ставки понижены на сроках 3-5 и 12-16 месяцев на 1-1,17 процентного пункта - до 12-16,43%. Максимальная ставка повышена на 1,02 процентного пункта - до 20,17%", - также говорится в сообщении маркетингового агентства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин рассказал, что означает улыбка Набиуллиной
13 мая, 16:54
 
СовкомбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала