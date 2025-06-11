https://ria.ru/20250611/avstriya-2022277924.html

СМИ узнали, что подозреваемый в нападении в Граце писал в прощальном письме

СМИ узнали, что подозреваемый в нападении в Граце писал в прощальном письме - РИА Новости, 11.06.2025

СМИ узнали, что подозреваемый в нападении в Граце писал в прощальном письме

Подозреваемый в массовом убийстве в Граце незадолго до нападения отправил видео своей матери с просьбой простить его, а в прощальном письме он сообщил об... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:54:00+03:00

2025-06-11T15:54:00+03:00

2025-06-11T16:00:00+03:00

в мире

австрия

грац

нападение на школу в граце

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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Подозреваемый в массовом убийстве в Граце незадолго до нападения отправил видео своей матери с просьбой простить его, а в прощальном письме он сообщил об издевательствах в школе и попросил позаботиться о его кошке, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. Как сообщалось ранее, во вторник утром на школу австрийского Граца произошло вооруженное нападение. Полиция Штирии подтвердила, что трагедия унесла жизни десяти человек: шести девочек и трех мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет, а также одной учительницы (59 лет). Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также скончался. В больницах остаются 11 человек с ранениями. "Появились новые подробности о прощальном видео, которое школьный убийца отправил матери по мобильному телефону незадолго до преступления: в нем он просил прощения за то, "что я собираюсь сделать сейчас". Затем он поблагодарил мать за "заботу", которую она ему дала. По данным следствия, мать открыла видео через 24 минуты после его получения - к тому времени бойня уже была совершена, а сам преступник - мертв", - пишет издание. Как ранее сообщил пресс-секретарь полиции австрийской федеральной земли Штирия Сабри Йоргун, при обыске в доме подозреваемого правоохранители нашли его прощальное письмо. "В... прощальном письме Артур А. обвинил школу и буллинг, а также выразил беспокойство за свою кошку... По его словам, о ней нужно максимально позаботиться", - сообщила газета. По информации местных СМИ, произошедшая трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. С 1993 года в стране было ещё четыре подобных инцидента, включая тяжёлые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе. В среду в 10.00 поместному времени (11.00 мск) по всей Австрии прошла минута молчания в память о жертвах трагедии. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.

https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html

https://ria.ru/20250611/avstriya-2022141930.html

https://ria.ru/20250610/strelba-2022006456.html

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в мире, австрия, грац, нападение на школу в граце