https://ria.ru/20250611/avstriya-2022254500.html

В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли его видеообращение

В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли его видеообращение - РИА Новости, 11.06.2025

В доме подозреваемого в нападении в Граце нашли его видеообращение

Правоохранители при обыске в доме подозреваемого в нападении в Граце, помимо его прощального письма, обнаружили также его видеообращение, сообщил... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:59:00+03:00

2025-06-11T14:59:00+03:00

2025-06-11T14:59:00+03:00

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ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Правоохранители при обыске в доме подозреваемого в нападении в Граце, помимо его прощального письма, обнаружили также его видеообращение, сообщил пресс-секретарь полиции австрийской федеральной земли Штирия Сабри Йоргун. Как сообщалось ранее, во вторник утром на школу австрийского Граца произошло вооруженное нападение. Полиция Штирии подтвердила, что трагедия унесла жизни десяти человек. Еще 11 человек остаются в больницах с ранениями, их состояние стабильное. Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также скончался. "Во время обыска по месту жительства мы обнаружили и изъяли прощальное письмо в цифровом и рукописном виде, а также видеозапись с обращением. Кроме того, мы нашли самодельную трубчатую бомбу, которая была неисправна и не могла взорваться", - сказал представитель полиции в эфире опередачи Morgenjournal на австрийской радиостанции Ö1. Он добавил, что правоохранители продолжают выяснять мотив преступления. "Для выяснения мотива лучшим доказательством являются показания самого подозреваемого, а их мы больше не можем получить. Поэтому мы пытаемся вести расследование среди его окружения, чтобы выяснить мотив, но пока нам это не удалось, чтобы было возможным дать вам информацию об этом", - пояснил Йоргун. Как сообщила австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на полицию, подозреваемый жил со своей матерью-австрийкой, которая воспитывала его одна. По информации издания, его отец - выходец из Армении, и он не жил с ним в одном доме с момента развода. В настоящее время в рамках дела допрашиваются несколько сотен человек. В среду в 10.00 поместному времени (11.00 мск) по всей Австрии прошла минута молчания в память о жертвах трагедии. К школе в Граце люди несут цветы и свечи. По информации местных СМИ, произошедшая трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. С 1993 года в стране было ещё четыре подобных инцидента, включая тяжёлые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.

https://ria.ru/20250610/avstriya-2022015585.html

https://ria.ru/20250611/avstriya-2022141930.html

https://ria.ru/20250610/strelba-2022006456.html

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