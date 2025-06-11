СМИ раскрыли мотив подозреваемого в нападении на школу в Австрии
Kronen Zeitung: мотивом подозреваемого в нападении в Граце могла быть месть
© AP Photo / Heinz-Peter BaderПолицейские у здания школы после стрельбы в Граце
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Полицейские у здания школы после стрельбы в Граце. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мотивом подозреваемого в нападении на школу в австрийском Граце могла стать месть, поскольку он мог быть жертвой травли, сообщает местная газета Kronen Zeitung со ссылкой на ранее обнаруженное правоохранителями его предсмертное письмо.
Согласно изданию, в предсмертном письме подозреваемый написал, что чувствовал издевательства.
"Согласно письму и расследованию, проведенному среди его друзей, он не смог закончить шестой класс и искал виноватого. Возможно, речь идет об акте мести", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось о нападении в школе в Граце. На данный момент полиция Штирии подтвердила, что в результате нападения во вторник утром в школе в Граце погибли девять человек, еще 12 получили различные травмы. Позже газета сообщила об еще одном скончавшемся. Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также погиб. По предварительным данным, для нападения он использовал два огнестрельных орудия, которыми он владел легально. Расследование продолжается, инцидент квалифицируется как массовое убийство. Правоохранители выясняют мотив преступления.
По информации местных СМИ, сегодняшняя трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу. С 1993 года в стране было ещё четыре подобных инцидента, включая тяжёлые ранения и случаи со смертельным исходом, последний из которых произошёл в 2018 году, когда призывник ранил 19-летнего подростка перед школьным центром в Мистельбахе.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразили канцлер и президент Австрии, министры и главы партий страны, а также мировые лидеры.