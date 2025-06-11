https://ria.ru/20250611/ataka-2022195494.html

При украинской атаке в Херсонской области пострадала мирная жительница

При украинской атаке в Херсонской области пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.06.2025

При украинской атаке в Херсонской области пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в Херсонской области из-за атаки ВСУ за минувшие сутки, ее доставили в больницу, сообщил глава региона Владимир Сальдо в среду. РИА Новости, 11.06.2025

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2025-06-11T11:28:00+03:00

2025-06-11T11:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (река)

владимир сальдо

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Херсонской области из-за атаки ВСУ за минувшие сутки, ее доставили в больницу, сообщил глава региона Владимир Сальдо в среду. "За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадала одна жительница Херсонской области. Ранения получила 51-летняя женщина из Пролетарки. Её доставили в больницу Скадовска", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что ВСУ также обстреляли Алешки, Каховку, Горностаевку, Днепряны, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Маячку и Пролетарку. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

херсонская область

днепр (река)

россия

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херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины