Рейтинг@Mail.ru
При украинской атаке в Херсонской области пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ataka-2022195494.html
При украинской атаке в Херсонской области пострадала мирная жительница
При украинской атаке в Херсонской области пострадала мирная жительница - РИА Новости, 11.06.2025
При украинской атаке в Херсонской области пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в Херсонской области из-за атаки ВСУ за минувшие сутки, ее доставили в больницу, сообщил глава региона Владимир Сальдо в среду. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:28:00+03:00
2025-06-11T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Херсонской области из-за атаки ВСУ за минувшие сутки, ее доставили в больницу, сообщил глава региона Владимир Сальдо в среду. "За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадала одна жительница Херсонской области. Ранения получила 51-летняя женщина из Пролетарки. Её доставили в больницу Скадовска", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что ВСУ также обстреляли Алешки, Каховку, Горностаевку, Днепряны, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Маячку и Пролетарку. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
херсонская область
днепр (река)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины
При украинской атаке в Херсонской области пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в Херсонской области из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в Херсонской области из-за атаки ВСУ за минувшие сутки, ее доставили в больницу, сообщил глава региона Владимир Сальдо в среду.
"За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадала одна жительница Херсонской области. Ранения получила 51-летняя женщина из Пролетарки. Её доставили в больницу Скадовска", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он добавил, что ВСУ также обстреляли Алешки, Каховку, Горностаевку, Днепряны, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Лепетиху, Новую Маячку и Пролетарку.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (река)Владимир СальдоРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала