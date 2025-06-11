https://ria.ru/20250611/armeniya-2022387309.html

В Армении отметили День России

В Армении отметили День России - РИА Новости, 11.06.2025

В Армении отметили День России

День России отметили в среду в армянской столице праздничным концертом, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Ереване. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T22:48:00+03:00

2025-06-11T22:48:00+03:00

2025-06-11T22:48:00+03:00

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ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. День России отметили в среду в армянской столице праздничным концертом, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Ереване. "Душевные и трогательные песни о родине прозвучали 11 июня в Доме Москвы в Ереване в ходе праздничного концерта, посвященного Дню России. На мероприятии, организованном правительством Москвы, департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московским домом соотечественника и Домом Москвы в Ереване, присутствовали представители посольств РФ и Белоруссии в Армении, действующих в Армении общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, деятели культуры", - говорится в сообщении. В ходе вечера выступили заслуженная артистка Республики Крым Вероника Голубицкая, группа "Романыч бэнд" под управлением известного пианиста и композитора Мадата Аванесова, солист Национальной хоровой капеллы Армении Артур Агаджанов. Кроме того, в честь государственного праздника в выставочном зале Дома Москвы в Ереване открылась выставка "Сокровища русской души", основу которой составили фотографии экспонатов знаменитого музея деревянного зодчества "Малые Корелы", расположенного недалеко от Архангельска под открытым небом на живописном берегу Северной Двины. День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название "День принятия Декларации о государственном суверенитете России". В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник Днем России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.

https://ria.ru/20250610/moskva-2022075548.html

https://ria.ru/20250601/prazdnik-1869240397.html

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