https://ria.ru/20250611/armeniya-2022196284.html

Число погибших при взрыве газа в Армении выросло до трех

Число погибших при взрыве газа в Армении выросло до трех - РИА Новости, 11.06.2025

Число погибших при взрыве газа в Армении выросло до трех

Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном здании в городе Чамбарак Гегаркуникской области Армении выросло до трех, сообщает спасательная служба... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:34:00+03:00

2025-06-11T11:34:00+03:00

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ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном здании в городе Чамбарак Гегаркуникской области Армении выросло до трех, сообщает спасательная служба страны. Ранее в ведомстве заявляли о двух погибших и десяти раненых. "Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного жителя дома. Число погибших достигло трех", - говорится в сообщении. В среду в одном из зданий в Чамбараке, в 160 километрах от Еревана, произошел взрыв газа, что привело к обрушению. По данным спасательной службы, обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах.

https://ria.ru/20250304/armeniya-2003057511.html

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