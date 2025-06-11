https://ria.ru/20250611/armenija-2022182832.html

В Армении два человека погибли при взрыве газа

В Армении два человека погибли при взрыве газа - РИА Новости, 11.06.2025

В Армении два человека погибли при взрыве газа

Два человека погибли, 10 ранены в результате взрыва газа в одном из зданий города Чамбарак Гегаркуникской области Армении, сообщает спасательная служба МВД... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:39:00+03:00

2025-06-11T10:39:00+03:00

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ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Два человека погибли, 10 ранены в результате взрыва газа в одном из зданий города Чамбарак Гегаркуникской области Армении, сообщает спасательная служба МВД страны. Отмечается, что информация о происшествии поступила на пульт дежурного центра кризисного управления Гегаркуникской области в среду утром. На место выехали отряды пожарных-спасателей и кинологи. "По предварительным данным, в одном из зданий на улице Тиграна Великого в Чамбараке (в 160 километрах от Еревана - ред.) произошел взрыв газа, что привело к обрушению. Обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. Частично обрушились квартиры в соседнем подъезде. Два человека погибли, 10 доставлены в медицинский центр", - говорится в сообщении. В МВД Армении сообщили агентству Sputnik Армения, что еще троих людей ищут под завалами.

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Ольга Фомченкова

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