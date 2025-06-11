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В Лос-Анджелесе начались массовые аресты нарушителей комендантского часа - РИА Новости, 11.06.2025
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08:32 11.06.2025 (обновлено: 08:44 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/aresty-2022164119.html
В Лос-Анджелесе начались массовые аресты нарушителей комендантского часа
В Лос-Анджелесе начались массовые аресты нарушителей комендантского часа - РИА Новости, 11.06.2025
В Лос-Анджелесе начались массовые аресты нарушителей комендантского часа
Полиция Лос-Анджелеса заявила, что начала массовые аресты нарушителей комендантского часа. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:32:00+03:00
2025-06-11T08:44:00+03:00
лос-анджелес
протесты в калифорнии
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса заявила, что начала массовые аресты нарушителей комендантского часа."Группы лиц продолжают собираться на улице 1st Street между улицами Spring и Alameda. Ведется работа с этими группами, начаты массовые аресты. Действует комендантский час", - написала полиция Лос-Анджелеса на своей странице в соцсети Х.Корреспондент РИА Новости ранее передавал о начале комендантского часа в ряде районов Лос-Анджелеса в связи с протестами. Комендантский час в городе начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск). О решении ввести в некоторых районах города комендантский час ранее объявила мэр Карен Басс.Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США
В ряде районов Лос-Анджелеса начался комендантский час в связи с протестами, тысячи человек по-прежнему остаются на улицах города, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
лос-анджелес, протесты в калифорнии, в мире
Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии, В мире
В Лос-Анджелесе начались массовые аресты нарушителей комендантского часа

Полиция Лос-Анджелеса заявила о начале арестов нарушителей комендантского часа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Акция протеста в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса заявила, что начала массовые аресты нарушителей комендантского часа.
"Группы лиц продолжают собираться на улице 1st Street между улицами Spring и Alameda. Ведется работа с этими группами, начаты массовые аресты. Действует комендантский час", - написала полиция Лос-Анджелеса на своей странице в соцсети Х.
Корреспондент РИА Новости ранее передавал о начале комендантского часа в ряде районов Лос-Анджелеса в связи с протестами. Комендантский час в городе начался в 20.00 по местному времени (06.00 мск), он будет действовать до 06.00 (16.00 мск). О решении ввести в некоторых районах города комендантский час ранее объявила мэр Карен Басс.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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