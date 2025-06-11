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На имущество начальника филиала "Росжилкомплекса" наложили арест
На имущество начальника филиала "Росжилкомплекса" наложили арест - РИА Новости, 11.06.2025
На имущество начальника филиала "Росжилкомплекса" наложили арест
Арест наложили на имущество начальника филиала подведомственного Минобороны РФ "Росжилкомплекса" Бгатова, фигуранта дела о превышении полномочий, сообщается в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:13:00+03:00
2025-06-11T14:13:00+03:00
2025-06-11T14:13:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Арест наложили на имущество начальника филиала подведомственного Минобороны РФ "Росжилкомплекса" Бгатова, фигуранта дела о превышении полномочий, сообщается в Telegram-канале Главного военного следственного управления СК РФ. Ранее РИА Новости в ГВСУ СК России сообщили, что уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса" Сергея Бгатова. "Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Сергея Бгатова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при предоставлении жилищных субсидий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)... Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Бгатова наложен арест на сумму более четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что Бгатов принимал решения о предоставлении гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, субсидий для приобретения жилья. В мае 2024 года он организовал выплату субсидии лицу, у которого не было основания для ее получения. В результате свыше 19 миллионов рублей были расходованы не по предназначению. ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.
https://ria.ru/20250609/karelija-2021849773.html
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РИА Новости
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россия, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Главное военное следственное управление, Общество
На имущество начальника филиала "Росжилкомплекса" наложили арест
На имущество начальника филиала "Росжилкомплекса" Бгатова наложили арест
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Арест наложили на имущество начальника филиала подведомственного Минобороны РФ "Росжилкомплекса" Бгатова, фигуранта дела о превышении полномочий, сообщается в Telegram-канале
Главного военного следственного управления СК РФ.
Ранее РИА Новости в ГВСУ СК России
сообщили, что уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса" Сергея Бгатова.
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Сергея Бгатова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при предоставлении жилищных субсидий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)... Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Бгатова наложен арест на сумму более четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что Бгатов принимал решения о предоставлении гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, субсидий для приобретения жилья. В мае 2024 года он организовал выплату субсидии лицу, у которого не было основания для ее получения. В результате свыше 19 миллионов рублей были расходованы не по предназначению.
ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.