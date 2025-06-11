https://ria.ru/20250611/arest-2022239824.html

На имущество начальника филиала "Росжилкомплекса" наложили арест

На имущество начальника филиала "Росжилкомплекса" наложили арест - РИА Новости, 11.06.2025

На имущество начальника филиала "Росжилкомплекса" наложили арест

Арест наложили на имущество начальника филиала подведомственного Минобороны РФ "Росжилкомплекса" Бгатова, фигуранта дела о превышении полномочий, сообщается в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:13:00+03:00

2025-06-11T14:13:00+03:00

2025-06-11T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Арест наложили на имущество начальника филиала подведомственного Минобороны РФ "Росжилкомплекса" Бгатова, фигуранта дела о превышении полномочий, сообщается в Telegram-канале Главного военного следственного управления СК РФ. Ранее РИА Новости в ГВСУ СК России сообщили, что уголовное дело о превышении полномочий с многомиллионным ущербом возбуждено против начальника филиала "Южный" подведомственного Минобороны "Росжилкомплекса" Сергея Бгатова. "Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении начальника филиала "Южный" ФГАУ "Росжилкомплекс" Сергея Бгатова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при предоставлении жилищных субсидий (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ)... Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Бгатова наложен арест на сумму более четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что Бгатов принимал решения о предоставлении гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях, субсидий для приобретения жилья. В мае 2024 года он организовал выплату субсидии лицу, у которого не было основания для ее получения. В результате свыше 19 миллионов рублей были расходованы не по предназначению. ФГАУ "Росжилкомплекс" — специализированная организация Минобороны России, осуществляющая полномочия ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в части реализации их жилищных прав, создания условий для их жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы.

https://ria.ru/20250609/karelija-2021849773.html

https://ria.ru/20250609/upravlenie-2021830768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, общество