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Анохин: компания высадила более 80 тыс саженцев голубики в смоленском селе - РИА Новости, 12.06.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
21:54 11.06.2025 (обновлено: 00:02 12.06.2025)
https://ria.ru/20250611/anokhin-2022381300.html
Анохин: компания высадила более 80 тыс саженцев голубики в смоленском селе
Анохин: компания высадила более 80 тыс саженцев голубики в смоленском селе - РИА Новости, 12.06.2025
Анохин: компания высадила более 80 тыс саженцев голубики в смоленском селе
Компания "Беррико" создало хозяйство по выращиванию голубики в селе Остер Рославльского округа Смоленской области, на 25 гектарах высажено 83 тысячи саженцев,... РИА Новости, 12.06.2025
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смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Компания "Беррико" создало хозяйство по выращиванию голубики в селе Остер Рославльского округа Смоленской области, на 25 гектарах высажено 83 тысячи саженцев, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он отметил, что в ближайшее время площадь плантации увеличится на 22 гектара, на них будет расти еще 73 тысячи ягодных кустарников. "На плантации обустроена система автоматического полива, которая используется и для удобрения почвы. Также для орошения растений установлен резервуар объемом 500 “кубов”, куда поступает вода из собственной скважины предприятия. Кроме того, закуплено новое оборудование, необходимое для ведения хозяйства: трактор, плуги и другое", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Глава региона подчеркнул, что через шесть лет, когда у саженцев будет плановое плодоношение, на плантации будут собирать более 730 тонн ягод в год. "Правительство области продолжит оказывать содействие компании для успешного развития плантации", – заявил Анохин.
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смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Анохин: компания высадила более 80 тыс саженцев голубики в смоленском селе

Анохин: компания "Беррико" высадила 83 тысячи саженцев голубики на Смоленщине

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Компания "Беррико" создало хозяйство по выращиванию голубики в селе Остер Рославльского округа Смоленской области, на 25 гектарах высажено 83 тысячи саженцев, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он отметил, что в ближайшее время площадь плантации увеличится на 22 гектара, на них будет расти еще 73 тысячи ягодных кустарников.
"На плантации обустроена система автоматического полива, которая используется и для удобрения почвы. Также для орошения растений установлен резервуар объемом 500 “кубов”, куда поступает вода из собственной скважины предприятия. Кроме того, закуплено новое оборудование, необходимое для ведения хозяйства: трактор, плуги и другое", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Глава региона подчеркнул, что через шесть лет, когда у саженцев будет плановое плодоношение, на плантации будут собирать более 730 тонн ягод в год.
"Правительство области продолжит оказывать содействие компании для успешного развития плантации", – заявил Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинРоссия
 
 
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