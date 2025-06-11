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Анохин: компания высадила более 80 тыс саженцев голубики в смоленском селе

Анохин: компания высадила более 80 тыс саженцев голубики в смоленском селе - РИА Новости, 12.06.2025

Анохин: компания высадила более 80 тыс саженцев голубики в смоленском селе

Компания "Беррико" создало хозяйство по выращиванию голубики в селе Остер Рославльского округа Смоленской области, на 25 гектарах высажено 83 тысячи саженцев,... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-11T21:54:00+03:00

2025-06-11T21:54:00+03:00

2025-06-12T00:02:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Компания "Беррико" создало хозяйство по выращиванию голубики в селе Остер Рославльского округа Смоленской области, на 25 гектарах высажено 83 тысячи саженцев, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он отметил, что в ближайшее время площадь плантации увеличится на 22 гектара, на них будет расти еще 73 тысячи ягодных кустарников. "На плантации обустроена система автоматического полива, которая используется и для удобрения почвы. Также для орошения растений установлен резервуар объемом 500 “кубов”, куда поступает вода из собственной скважины предприятия. Кроме того, закуплено новое оборудование, необходимое для ведения хозяйства: трактор, плуги и другое", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Глава региона подчеркнул, что через шесть лет, когда у саженцев будет плановое плодоношение, на плантации будут собирать более 730 тонн ягод в год. "Правительство области продолжит оказывать содействие компании для успешного развития плантации", – заявил Анохин.

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смоленская область, василий анохин, россия