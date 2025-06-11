https://ria.ru/20250611/aleksandrov-2022157405.html
Дочь Александрова обжаловала отказ исключить из наследников сестру
Дочь Александрова обжаловала отказ исключить из наследников сестру - РИА Новости, 11.06.2025
Дочь Александрова обжаловала отказ исключить из наследников сестру
Внебрачная дочь умершего в 2020 году основателя компании "Ростагроэкспорт" Бориса Александрова Наталья Кокота подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд на отказ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:44:00+03:00
2025-06-11T06:44:00+03:00
2025-06-11T06:44:00+03:00
московский городской суд
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Внебрачная дочь умершего в 2020 году основателя компании "Ростагроэкспорт" Бориса Александрова Наталья Кокота подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд на отказ исключить из наследников его родную дочь Екатерину, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Основатель компании "Ростагроэкспорт" и бренда по производству глазированных сырков "Б.Ю. Александров" Борис Александров скончался 30 ноября 2020 года. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников. В ходе раздела наследства родственники узнали о существовании еще одной дочери Бориса Александрова некой Наталье Кокоте. Его вдова Ольга подала иск в суд о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении Кокоты, в котором она появилась лишь в начале 2020 года. Однако районный суд, а затем и апелляция отказали ей. Кокота же в свою очередь подала иск к родной дочери Александрова Екатерине в Черемушкинский суд Москвы. В иске она утверждала, что Екатерина "является недостойным наследником, подлежащим отстранению от наследства". Истец посчитала, что та подделала договоры отчуждения прав и само завещание отца чтобы товарные знаки на продукцию перешли в ее собственность. Однако суд установил, что хотя договоры и были признаны судом недействительными, но лишь по формальным признакам. Что касается иска Кокоты о признании Екатерины Александровой недостойным наследником, в процессе разбирательств было выяснено, что со стороны Александровой не было действий, направленных против других наследников, ее отца и исполнения его последней воли, то есть завещания. Кроме того, суд не обнаружил фактов, что ответчик Екатерина Александрова пыталась каким-то образом увеличить положенную ей долю наследства. В связи с этим Черемушкинский районный суд Москвы в полном объеме отказал в удовлетворении требований Кокоты и оставил право на товарные знаки за Александровой. Решение Кокоте не понравилось и она подала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию, указывается в материалах в распоряжении РИА Новости. Мосгорсуд назначил судебное заседание на 4 августа.
https://ria.ru/20250125/sud-1995431700.html
https://ria.ru/20250401/zaveschanie-2008536129.html
https://ria.ru/20250610/arest-2022112737.html
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московский городской суд
Дочь Александрова обжаловала отказ исключить из наследников сестру
Дочь Бориса Александрова обжаловала отказ исключить из числа наследников сестру
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Внебрачная дочь умершего в 2020 году основателя компании "Ростагроэкспорт" Бориса Александрова Наталья Кокота подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд на отказ исключить из наследников его родную дочь Екатерину, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Основатель компании "Ростагроэкспорт" и бренда по производству глазированных сырков "Б.Ю. Александров" Борис Александров скончался 30 ноября 2020 года. После его смерти нотариус приступил к разделу имущества среди наследников.
В ходе раздела наследства родственники узнали о существовании еще одной дочери Бориса Александрова некой Наталье Кокоте.
Его вдова Ольга подала иск в суд о признании недействительной записи об отцовстве в свидетельстве о рождении Кокоты, в котором она появилась лишь в начале 2020 года. Однако районный суд, а затем и апелляция отказали ей.
Кокота же в свою очередь подала иск к родной дочери Александрова Екатерине в Черемушкинский суд Москвы. В иске она утверждала, что Екатерина "является недостойным наследником, подлежащим отстранению от наследства". Истец посчитала, что та подделала договоры отчуждения прав и само завещание отца чтобы товарные знаки на продукцию перешли в ее собственность.
Однако суд установил, что хотя договоры и были признаны судом недействительными, но лишь по формальным признакам.
Что касается иска Кокоты о признании Екатерины Александровой недостойным наследником, в процессе разбирательств было выяснено, что со стороны Александровой не было действий, направленных против других наследников, ее отца и исполнения его последней воли, то есть завещания.
Кроме того, суд не обнаружил фактов, что ответчик Екатерина Александрова пыталась каким-то образом увеличить положенную ей долю наследства.
В связи с этим Черемушкинский районный суд Москвы в полном объеме отказал в удовлетворении требований Кокоты и оставил право на товарные знаки за Александровой.
Решение Кокоте не понравилось и она подала апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию, указывается в материалах в распоряжении РИА Новости.
Мосгорсуд
назначил судебное заседание на 4 августа.