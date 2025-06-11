Премьер Британии назвал вопрос конфискации российских активов сложным
Стармер назвал вопрос конфискации замороженных Британией активов РФ сложным
© Getty Images / Carl CourtПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© Getty Images / Carl Court
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду назвал "сложным" вопрос конфискации 25 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, замороженных в стране.
"Это рассматривается, но это сложный вопрос. Существует множество противодействующих факторов, которые необходимо тщательно взвесить при принятии этого решения. Мы обсуждаем данный вопрос с союзниками, но я не хочу притворяться и заявлять в палате общин, что на этот вопрос есть простой ответ, потому что его нет", - заявил Стармер в британском парламенте в ответ на вопрос о том, обсудит ли он конфискацию российских активов и передачу их Украине на предстоящей встрече G7 в Канаде 15-17 июня.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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