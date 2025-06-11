https://ria.ru/20250611/agent-2022210911.html

Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу

Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу - РИА Новости, 11.06.2025

Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу

Готовивший подрыв автомобиля ветерана СВО агент украинских спецслужб заключен под стражу в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:24:00+03:00

2025-06-11T12:24:00+03:00

2025-06-11T12:34:00+03:00

великий новгород

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Готовивший подрыв автомобиля ветерана СВО агент украинских спецслужб заключен под стражу в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по региону.В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.Ранее ФСБ сообщила о задержании украинца, который по заданию киевских спецслужб планировал в Великом Новгороде подорвать автомобиль, принадлежащий общественному деятелю – ветерану СВО. До этого мужчина поджег два автомобиля с символикой СВО, проводил разведку объектов критической инфраструктуры региона, собирал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ФСБ.

https://ria.ru/20250530/terakt-2020017102.html

великий новгород

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента Киева, планировавшего подорвать автомобиль ветерана СВО ФСБ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, который намеревался подорвать автомобиль ветерана СВО. 2025-06-11T12:24 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великий новгород, происшествия