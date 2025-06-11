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Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу
Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу - РИА Новости, 11.06.2025
Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу
Готовивший подрыв автомобиля ветерана СВО агент украинских спецслужб заключен под стражу в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:24:00+03:00
2025-06-11T12:24:00+03:00
2025-06-11T12:34:00+03:00
великий новгород
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Готовивший подрыв автомобиля ветерана СВО агент украинских спецслужб заключен под стражу в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по региону.В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.Ранее ФСБ сообщила о задержании украинца, который по заданию киевских спецслужб планировал в Великом Новгороде подорвать автомобиль, принадлежащий общественному деятелю – ветерану СВО. До этого мужчина поджег два автомобиля с символикой СВО, проводил разведку объектов критической инфраструктуры региона, собирал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ФСБ.
https://ria.ru/20250530/terakt-2020017102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание агента Киева, планировавшего подорвать автомобиль ветерана СВО
ФСБ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, который намеревался подорвать автомобиль ветерана СВО.
2025-06-11T12:24
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, происшествия
Великий Новгород, Происшествия
Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу
В Великом Новгороде арестовали готовившего подрыв машины ветерана СВО украинца