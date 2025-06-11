Рейтинг@Mail.ru
Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 11.06.2025 (обновлено: 12:34 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/agent-2022210911.html
Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу
Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу - РИА Новости, 11.06.2025
Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу
Готовивший подрыв автомобиля ветерана СВО агент украинских спецслужб заключен под стражу в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:24:00+03:00
2025-06-11T12:34:00+03:00
великий новгород
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022200636_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c87d262d64bcb222128b48738fa0eaac.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Готовивший подрыв автомобиля ветерана СВО агент украинских спецслужб заключен под стражу в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по региону.В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.Ранее ФСБ сообщила о задержании украинца, который по заданию киевских спецслужб планировал в Великом Новгороде подорвать автомобиль, принадлежащий общественному деятелю – ветерану СВО. До этого мужчина поджег два автомобиля с символикой СВО, проводил разведку объектов критической инфраструктуры региона, собирал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ФСБ.
https://ria.ru/20250530/terakt-2020017102.html
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание агента Киева, планировавшего подорвать автомобиль ветерана СВО
ФСБ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, который намеревался подорвать автомобиль ветерана СВО.
2025-06-11T12:24
true
PT2M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022200636_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1ad01bfc942a1c70280dedc3f0ece5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий новгород, происшествия
Великий Новгород, Происшествия
Украинца, готовившего подрыв машины ветерана СВО, заключили под стражу

В Великом Новгороде арестовали готовившего подрыв машины ветерана СВО украинца

Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Готовивший подрыв автомобиля ветерана СВО агент украинских спецслужб заключен под стражу в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по региону.
В настоящее время в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Ранее ФСБ сообщила о задержании украинца, который по заданию киевских спецслужб планировал в Великом Новгороде подорвать автомобиль, принадлежащий общественному деятелю – ветерану СВО. До этого мужчина поджег два автомобиля с символикой СВО, проводил разведку объектов критической инфраструктуры региона, собирал данные о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ФСБ.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
30 мая, 16:44
 
Великий НовгородПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала