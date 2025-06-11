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Задержанный агент признался в сборе данных о месте проживания ветерана СВО

Задержанный агент признался в сборе данных о месте проживания ветерана СВО - РИА Новости, 11.06.2025

Задержанный агент признался в сборе данных о месте проживания ветерана СВО

Задержанный ФСБ в Новгородской области агент Киева признал, что в январе 2025 года получил задание узнать место проживания ветерана спецоперации для его... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:16:00+03:00

2025-06-11T12:16:00+03:00

2025-06-11T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

новгородская область

киев

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Задержанный ФСБ в Новгородской области агент Киева признал, что в январе 2025 года получил задание узнать место проживания ветерана спецоперации для его последующего убийства. "Я получил задание в январе 2025 года по разведке местонахождения автомобиля и места проживания военнослужащего с целью в дальнейшем его ликвидации", - сказал задержанный, видео с признанием которого обнародовала ФСБ. ФСБ сообщила о задержании украинца, который по заданию киевских спецслужб планировал в Великом Новгороде подорвать автомобиль, принадлежащий общественному деятелю – ветерану СВО. До этого мужчина поджег два автомобиля с символикой СВО, проводил разведку объектов КИИ региона, собирал данные о сотрудниках ОПК. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ФСБ.

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Задержание агента Киева, планировавшего подорвать автомобиль ветерана СВО ФСБ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, который намеревался подорвать автомобиль ветерана СВО. 2025-06-11T12:16 true PT2M06S

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Ольга Фомченкова

происшествия, новгородская область, киев, великий новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)