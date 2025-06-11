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Задержанный агент признался в сборе данных о месте проживания ветерана СВО
Задержанный агент признался в сборе данных о месте проживания ветерана СВО - РИА Новости, 11.06.2025
Задержанный агент признался в сборе данных о месте проживания ветерана СВО
Задержанный ФСБ в Новгородской области агент Киева признал, что в январе 2025 года получил задание узнать место проживания ветерана спецоперации для его... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:16:00+03:00
2025-06-11T12:16:00+03:00
2025-06-11T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новгородская область
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великий новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Задержанный ФСБ в Новгородской области агент Киева признал, что в январе 2025 года получил задание узнать место проживания ветерана спецоперации для его последующего убийства. "Я получил задание в январе 2025 года по разведке местонахождения автомобиля и места проживания военнослужащего с целью в дальнейшем его ликвидации", - сказал задержанный, видео с признанием которого обнародовала ФСБ. ФСБ сообщила о задержании украинца, который по заданию киевских спецслужб планировал в Великом Новгороде подорвать автомобиль, принадлежащий общественному деятелю – ветерану СВО. До этого мужчина поджег два автомобиля с символикой СВО, проводил разведку объектов КИИ региона, собирал данные о сотрудниках ОПК. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ФСБ.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Задержание агента Киева, планировавшего подорвать автомобиль ветерана СВО
ФСБ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, который намеревался подорвать автомобиль ветерана СВО.
2025-06-11T12:16
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PT2M06S
РИА Новости
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происшествия, новгородская область, киев, великий новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новгородская область, Киев, Великий Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный агент признался в сборе данных о месте проживания ветерана СВО
Агент Киева собирал данные о месте проживания ветерана СВО для его убийства