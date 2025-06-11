https://ria.ru/20250611/agent-2022206975.html
Задержанный в Новгородской области агент признался в работе на Киев
Задержанный в Новгородской области агент признался в работе на Киев - РИА Новости, 11.06.2025
Задержанный в Новгородской области агент признался в работе на Киев
Задержанный в Новгородской области агент Киева признался, что с 2023 года сотрудничал с украинскими спецслужбами, видео с его признанием обнародовала ФСБ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:13:00+03:00
2025-06-11T12:13:00+03:00
2025-06-11T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
новгородская область
киев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Задержанный в Новгородской области агент Киева признался, что с 2023 года сотрудничал с украинскими спецслужбами, видео с его признанием обнародовала ФСБ России. "В октябре 2023 года мне попался Telegram-канал, курируемый украинскими спецслужбами. Там я нашел контакт куратора, с которым я связался. Он мне дал задание по поджогу личных автомобилей, вероятно, военнослужащих Российской Федерации, которые я осуществил в сентябре и декабре 2024 года", - сказал задержанный. Ранее ФСБ сообщила о задержании украинца, который по заданию киевских спецслужб планировал в Великом Новгороде подорвать автомобиль, принадлежащий общественному деятелю – ветерану СВО. До этого мужчина поджег два автомобиля с символикой СВО, проводил разведку объектов КИИ региона, собирал данные о сотрудниках ОПК. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в ФСБ.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Задержание агента Киева, планировавшего подорвать автомобиль ветерана СВО
ФСБ показала видео задержания в Новгородской области агента Киева, который намеревался подорвать автомобиль ветерана СВО.
2025-06-11T12:13
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PT2M06S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новгородская область, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новгородская область, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный в Новгородской области агент признался в работе на Киев
Задержанный в Новгородской области агент работал на Киев с октября 2023 года