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В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве
В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 11.06.2025
В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве
Правоохранители задержали 12 лжеэлектриков из разных регионов, подозреваемых в хищении миллионов рублей у москвичей, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:35:00+03:00
2025-06-11T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали 12 лжеэлектриков из разных регионов, подозреваемых в хищении миллионов рублей у москвичей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Всего пострадали сотни человек, включая большое число пенсионеров. "В Москве злоумышленники создали фирму-двойника официального поставщика электроэнергии на территории Московского региона. Они убеждали граждан в необходимости срочной замены электрооборудования", — рассказала Волк. Впоследствии мошенники за плату меняли работающее оборудование на дешевые аналоги."В заранее согласованное время к потерпевшим под видом специалистов энергетической компании приходили участники группы и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам", — добавила она.Задержания и обыски проходили в шести регионах. Всех подозреваемых доставили в Москву. Троих предполагаемых организаторов схемы отправили под домашний арест, еще девятых фигурантов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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москва, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Москва, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве
Задержали 12 лжеэлектриков, обманувших москвичей под предлогом замены счетчиков