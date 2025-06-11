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В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 11.06.2025
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10:35 11.06.2025 (обновлено: 12:23 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/aferisty-2022181311.html
В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве
В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 11.06.2025
В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве
Правоохранители задержали 12 лжеэлектриков из разных регионов, подозреваемых в хищении миллионов рублей у москвичей, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:35:00+03:00
2025-06-11T12:23:00+03:00
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россия
ирина волк
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общество
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали 12 лжеэлектриков из разных регионов, подозреваемых в хищении миллионов рублей у москвичей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Всего пострадали сотни человек, включая большое число пенсионеров. "В Москве злоумышленники создали фирму-двойника официального поставщика электроэнергии на территории Московского региона. Они убеждали граждан в необходимости срочной замены электрооборудования", — рассказала Волк. Впоследствии мошенники за плату меняли работающее оборудование на дешевые аналоги."В заранее согласованное время к потерпевшим под видом специалистов энергетической компании приходили участники группы и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам", — добавила она.Задержания и обыски проходили в шести регионах. Всех подозреваемых доставили в Москву. Троих предполагаемых организаторов схемы отправили под домашний арест, еще девятых фигурантов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20250610/zhitel-2021999202.html
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москва, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Москва, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве

Задержали 12 лжеэлектриков, обманувших москвичей под предлогом замены счетчиков

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали 12 лжеэлектриков из разных регионов, подозреваемых в хищении миллионов рублей у москвичей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Всего пострадали сотни человек, включая большое число пенсионеров.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Москве злоумышленники создали фирму-двойника официального поставщика электроэнергии на территории Московского региона. Они убеждали граждан в необходимости срочной замены электрооборудования", — рассказала Волк.
Впоследствии мошенники за плату меняли работающее оборудование на дешевые аналоги.
"В заранее согласованное время к потерпевшим под видом специалистов энергетической компании приходили участники группы и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам", — добавила она.
Задержания и обыски проходили в шести регионах. Всех подозреваемых доставили в Москву.
Троих предполагаемых организаторов схемы отправили под домашний арест, еще девятых фигурантов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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МоскваРоссияИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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