https://ria.ru/20250611/aferisty-2022181311.html

В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве

В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 11.06.2025

В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве

Правоохранители задержали 12 лжеэлектриков из разных регионов, подозреваемых в хищении миллионов рублей у москвичей, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:35:00+03:00

2025-06-11T10:35:00+03:00

2025-06-11T12:23:00+03:00

москва

россия

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали 12 лжеэлектриков из разных регионов, подозреваемых в хищении миллионов рублей у москвичей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Всего пострадали сотни человек, включая большое число пенсионеров. "В Москве злоумышленники создали фирму-двойника официального поставщика электроэнергии на территории Московского региона. Они убеждали граждан в необходимости срочной замены электрооборудования", — рассказала Волк. Впоследствии мошенники за плату меняли работающее оборудование на дешевые аналоги."В заранее согласованное время к потерпевшим под видом специалистов энергетической компании приходили участники группы и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам", — добавила она.Задержания и обыски проходили в шести регионах. Всех подозреваемых доставили в Москву. Троих предполагаемых организаторов схемы отправили под домашний арест, еще девятых фигурантов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20250610/zhitel-2021999202.html

https://ria.ru/20250606/moshenniki-2021259512.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество