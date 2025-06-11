https://ria.ru/20250611/advokat-2022148856.html

Адвокат рассказала как при разводе поделить товарные знаки и домены

Адвокат рассказала как при разводе поделить товарные знаки и домены - РИА Новости, 11.06.2025

Адвокат рассказала как при разводе поделить товарные знаки и домены

Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:13:00+03:00

2025-06-11T03:13:00+03:00

2025-06-11T03:13:00+03:00

жилье

россия

татьяна кузьминова

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "Споров, связанных с разделом доменных имен и товарных знаков, на территории РФ все больше. И при разделе действует правило: на кого оформлен домен, за тем из супругов останется после брака", - отметила адвокат. По ее словам, соответствующая денежная компенсация рассматривается лишь в совокупности с товарным знаком и проходит по общим принципам семейного законодательства в соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ (все пополам, либо по брачному договору одному из супругов, с соответствующей компенсацией, о которой договорятся супруги, или без таковой). "Поэтому принцип организации бизнеса в том числе с использованием товарного знака для людей в браке или вступающих в брак один - семь раз отмерь… и заключи брачный договор", - посоветовала адвокат.

https://ria.ru/20250609/advokat-2021697584.html

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жилье, россия, татьяна кузьминова