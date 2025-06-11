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Адвокат рассказала как при разводе поделить товарные знаки и домены - РИА Новости, 11.06.2025
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03:13 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/advokat-2022148856.html
Адвокат рассказала как при разводе поделить товарные знаки и домены
Адвокат рассказала как при разводе поделить товарные знаки и домены - РИА Новости, 11.06.2025
Адвокат рассказала как при разводе поделить товарные знаки и домены
Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:13:00+03:00
2025-06-11T03:13:00+03:00
жилье
россия
татьяна кузьминова
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова. "Споров, связанных с разделом доменных имен и товарных знаков, на территории РФ все больше. И при разделе действует правило: на кого оформлен домен, за тем из супругов останется после брака", - отметила адвокат. По ее словам, соответствующая денежная компенсация рассматривается лишь в совокупности с товарным знаком и проходит по общим принципам семейного законодательства в соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ (все пополам, либо по брачному договору одному из супругов, с соответствующей компенсацией, о которой договорятся супруги, или без таковой). "Поэтому принцип организации бизнеса в том числе с использованием товарного знака для людей в браке или вступающих в брак один - семь раз отмерь… и заключи брачный договор", - посоветовала адвокат.
https://ria.ru/20250609/advokat-2021697584.html
https://ria.ru/20250607/razvod-2021458055.html
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жилье, россия, татьяна кузьминова
Жилье, Россия, Татьяна Кузьминова
Адвокат рассказала как при разводе поделить товарные знаки и домены

Адвокат Кузьминова: домены и товарные знаки остаются у того, на кого оформлены

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Домены и товарные знаки после развода остаются в собственности того супруга, на которого оформлены, но второй может претендовать на компенсацию, рассказала РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы "КузьминоваVправе" Татьяна Кузьминова.
"Споров, связанных с разделом доменных имен и товарных знаков, на территории РФ все больше. И при разделе действует правило: на кого оформлен домен, за тем из супругов останется после брака", - отметила адвокат.
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По ее словам, соответствующая денежная компенсация рассматривается лишь в совокупности с товарным знаком и проходит по общим принципам семейного законодательства в соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ (все пополам, либо по брачному договору одному из супругов, с соответствующей компенсацией, о которой договорятся супруги, или без таковой).
"Поэтому принцип организации бизнеса в том числе с использованием товарного знака для людей в браке или вступающих в брак один - семь раз отмерь… и заключи брачный договор", - посоветовала адвокат.
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ЖильеРоссияТатьяна Кузьминова
 
 
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