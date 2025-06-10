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На Украине рассказали о новой тактике Зеленского против Трампа - РИА Новости, 10.06.2025
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18:53 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022105120.html
На Украине рассказали о новой тактике Зеленского против Трампа
На Украине рассказали о новой тактике Зеленского против Трампа - РИА Новости, 10.06.2025
На Украине рассказали о новой тактике Зеленского против Трампа
Новый план главы киевского режима Владимира Зеленского – давить на жалость и винить президента США Дональда Трампа в равнодушии, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:53:00+03:00
2025-06-10T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Новый план главы киевского режима Владимира Зеленского – давить на жалость и винить президента США Дональда Трампа в равнодушии, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Судя по последнему интервью Зеленского ABC News, выбрана стратегия “скулить”: требовать от Трампа санкций и обвинять его в потерях и смертях, потому что он “должен реагировать", — написал Дубинский.Политик отметил, что Зеленский пытается таким способом воздействовать на оппонентов Трампа.В американской администрации неоднократно заявляли о намерении выйти из мирного процесса по Украине. В Госдепе заявляли, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров по Украине, если не будет прогресса. По словам официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.Как сообщила 27 мая газета New York Times, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022053147.html
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россия, в мире, украина
Россия, В мире, Украина
На Украине рассказали о новой тактике Зеленского против Трампа

Дубинский: Зеленский начал давить на жалость и обвинять Трампа в бездействии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Новый план главы киевского режима Владимира Зеленского – давить на жалость и винить президента США Дональда Трампа в равнодушии, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Судя по последнему интервью Зеленского ABC News, выбрана стратегия “скулить”: требовать от Трампа санкций и обвинять его в потерях и смертях, потому что он “должен реагировать", — написал Дубинский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Зеленский раскрыл, что Запад требует от Украины
Вчера, 16:31
Политик отметил, что Зеленский пытается таким способом воздействовать на оппонентов Трампа.
В американской администрации неоднократно заявляли о намерении выйти из мирного процесса по Украине. В Госдепе заявляли, что Соединенные Штаты выйдут из переговоров по Украине, если не будет прогресса. По словам официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.
Как сообщила 27 мая газета New York Times, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
"Моя работа". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Вчера, 15:24
 
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