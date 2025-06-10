Зеленский раскрыл, что Запад требует от Украины
Зеленский: Запад требует мобилизации 18-летних украинцев из-за санкций против РФ
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Западные союзники отказались усиливать санкции против России из-за того, что Украина не мобилизовала 18-летних, заявил Владимир Зеленский в интервью изданию Valaszo Oline.
"Перечисляя причины, западные партнеры не приняли решение о санкциях, потому что Украина не мобилизовала людей с 18 лет", — сказал глава киевского режима.
Во вторник депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних украинцев.
Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.