https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021923432.html

"Они боятся": в Польше рассказали о главном страхе режима Зеленского

"Они боятся": в Польше рассказали о главном страхе режима Зеленского - РИА Новости, 10.06.2025

"Они боятся": в Польше рассказали о главном страхе режима Зеленского

Резкая критика дня памяти жертв Волынской резни говорит о страхе Украины лишиться помощи со стороны Запада, пишет польская газета Myśl Polska. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T06:52:00+03:00

2025-06-10T06:52:00+03:00

2025-06-10T06:52:00+03:00

в мире

украина

польша

киев

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Резкая критика дня памяти жертв Волынской резни говорит о страхе Украины лишиться помощи со стороны Запада, пишет польская газета Myśl Polska."Они боятся, очень боятся, что знания о том, что совершили прославляемые ими "герои", что эти изображения груд костей и расколотых черепов, сделанных после проведенных нами частичных эксгумаций, широко распространятся по миру", — говорится в материале.Украинцы, полагает автор, хорошо знают, что в Европе эти свидетельства могут нанести Киеву большой вред в ситуации, когда они пытаются получить политическую и материальную поддержку."Историческая политика — еще одна сфера, в которой украинцы хотят занять хорошее место в европейском стаде", — говорится в материале.На прошлой неделе МИД Украины осудил власти Польши за установление в стране дня памяти жертв украинских националистов.Пятого июня ряд украинских СМИ сообщил, что польский парламент объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершённого ОУН* и УПА*.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* запрещенные в РФ экстремистские организации

https://ria.ru/20220816/genotsid-1809983800.html

https://ria.ru/20250531/ostanki-2020181603.html

https://ria.ru/20250610/ukraina-2021909047.html

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в мире, украина, польша, киев, украинская повстанческая армия