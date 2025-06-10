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Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется - РИА Новости, 10.06.2025
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08:00 10.06.2025 (обновлено: 08:13 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html
Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется
Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется - РИА Новости, 10.06.2025
Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется
Это же чудесно, когда для создания комфортной и безопасной реальности с многочисленными "перемогами" выводку зеленых тлей (копирайт Дмитрия Медведева)... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:00:00+03:00
2025-06-10T08:13:00+03:00
аналитика
украина
россия
в мире
владимир зеленский
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Это же чудесно, когда для создания комфортной и безопасной реальности с многочисленными "перемогами" выводку зеленых тлей (копирайт Дмитрия Медведева) достаточно написать что-то в англоязычный интернет. Это быстро, дешево и, главное, замечательно работает.Хрестоматийный пример — вчерашняя пространная статья в британском The Independent, от торжественно-бессмысленных формулировок в которой даже у Брежнева брови бы не просто поднялись вверх, а полетели догонять улетевшего олимпийского мишку.Давайте насладимся вместе: "Демократическая Украина, переживающая культурный ренессанс, обладающая свободой и экономическим ростом, в которой много русскоязычных, демонстрирует населению России, что существует альтернатива той клептократической автократии, которую они сейчас вынуждены терпеть. &lt;…&gt; Киев показал, что он уже не находится в обороне и далек от поражения. Более того, спустя два года после неудачного летнего контрнаступления Киев становится все сильнее и увереннее. У Украины нет возможности в этом году полностью вытеснить Россию со своей территории. Но она держится и, возможно, уже в следующем году получит преимущество, когда европейская помощь начнет поступать и заменит военную поддержку, которую прекратили США".Иными словами, все хорошо, прекрасная маркиза, и переход Киева к тотальной террористической войне — это отличное решение, надежное, как швейцарский сыр, и "перемога" уже у порога. Что может произойти плохого?Посудите сами: американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) заверил, что все под контролем и можно продолжать в том же духе, потому что "ответ Кремля на последние атаки Киева на стратегические ядерные силы был невыразительным и слабым"; издание Associated Press бодро доложило, что из сотен дронов и ракет, атаковавших вчера по всей территории Украины, "целей достигли только десять"; а Институт изучения войны (ISW) радостно сообщил со ссылкой на источники в ВСУ, что заход русских войск в Днепропетровскую область — враки, никто никуда не заходил и не выходил. И вообще, все это ложная тревога: активность русских в регионе — это лишь "продолжение текущих атак", а не новая наступательная операция.Общий вывод: русские все проглотили, все тихо, продолжаем "перемогать" и записывать тиктоки.Впрочем, благорастворение киевских воздухов оценили не все. Например, польский ресурс RMF FM совершил "зраду" и подтвердил, что русские войска наступают уже в глубину Днепропетровской области, а газета The Times признала, что "вступление в нее станет значительным символическим и стратегическим ударом для Украины". Другие ресурсы, обозреватели и эксперты хором отмечают кратный рост в последние дни российских ракетно-дроновых атак и цитируют ГУР Украины, которое подсчитало, что теперь Россия в месяц производит более 5000 дальнобойных "цветочных" дронов, что обозначает пятикратный рост их выпуска по сравнению с летом 2024-го.На этом хорошие новости для прекрасной маркизы не заканчиваются. Международные аналитические ресурсы сообщают, что русские приближаются к Сумам и Харькову, которые уже "находятся под постоянными обстрелами артиллерии и ракет малой дальности"; каждую ночь сотни российских ракет и дронов пронизывают украинскую ПВО "из-за недостатка американских ЗРК"; наступление развивается по 620-километровой линии фронта, где на многих участках "очень тяжелая ситуация".По мнению обозревателей, последние удары российской армии были не отдельной акцией возмездия, а стартом "серии Гран-при". Характер атак, глубина поражения и перечень целей указывают на переход от спорадических ударов "по надобности" к системному "выносу" как военных целей, так и экономической и энергетической инфраструктуры без оглядки на предыдущие самоограничения и "демонстрацию сдержанности".Важный индикатор: перенос центра тяжести на западную часть Украины, являвшуюся относительно безопасным плацдармом для принятия и развертывания западной помощи. Пример: успешная и неожиданная атака по аэродрому в Дубно (Ровенская область), предназначавшемуся для размещения европейской авиации. Военная логистика всей зоны от Львова до Луцка оказывается под ударом, что разрушает налаженную схему поставок. Иными словами, началась тщательная "зачистка" целей и объектов, связанных с размещением западной техники и персонала, что самым печальным образом отразится на ситуации для ВСУ на передовой.Но с самым громким криком в стиле "Ганна, собирай детей, беда пришла!" прибежало агентство Reuters. По его данным, в США уверены, что "Россия еще и не начала отвечать на украинскую операцию "Паутина" и в ближайшее время может нанести еще один масштабный, многосторонний удар". В частности, ответ Кремля может быть сосредоточен на объектах государственного значения, таких как административные здания или объекты разведки, а также Москва может нацелить баллистические ракеты средней дальности на штабы СБУ, которая организовала операцию.Не будем забегать вперед, потому что шапки для закидывания сейчас очень нужны в Киеве. Дадим слово замглавы офиса президента Украины, который на днях в панике заявил, что "по данным разведки, Россия осенью хочет забрать остатки Донецкой и Луганской областей, в планах Кремля — создание буферной зоны вдоль северной границы, после чего Украину будут отрезать от Черного моря, отобрав у нее Одессу и Николаев".Погодите. Разве не все в порядке, а русские ослаблены и посрамлены?После ударов по российским аэродромам Зеленский хвастливо заявил, что эта операция "войдет в учебники истории".Скорее всего, это так и будет. После его плевка в российско-американский план по урегулированию конфликта у нас не остается выбора, кроме как отменить СВО и начать СВК — "Скоро вам конец".Когда от Украины останется в лучшем случае пара областей, которые тут же оккупируют друзья-европейцы, интересно, как в их учебниках будет описываться момент, который навсегда похоронил шанс сохранить хотя бы тень Украины?
https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021848538.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021656181.html
https://ria.ru/20250609/vstuplenie-2021704938.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, украина, россия, в мире, владимир зеленский
Аналитика, Украина, Россия, В мире, Владимир Зеленский

Зеленский теперь будет горд и счастлив: СВО отменяется

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Это же чудесно, когда для создания комфортной и безопасной реальности с многочисленными "перемогами" выводку зеленых тлей (копирайт Дмитрия Медведева) достаточно написать что-то в англоязычный интернет. Это быстро, дешево и, главное, замечательно работает.
Хрестоматийный пример — вчерашняя пространная статья в британском The Independent, от торжественно-бессмысленных формулировок в которой даже у Брежнева брови бы не просто поднялись вверх, а полетели догонять улетевшего олимпийского мишку.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Заморозка конфликта на Украине приведет к ядерной войне, заявил Мединский
9 июня, 20:29
Давайте насладимся вместе: "Демократическая Украина, переживающая культурный ренессанс, обладающая свободой и экономическим ростом, в которой много русскоязычных, демонстрирует населению России, что существует альтернатива той клептократической автократии, которую они сейчас вынуждены терпеть. <…> Киев показал, что он уже не находится в обороне и далек от поражения. Более того, спустя два года после неудачного летнего контрнаступления Киев становится все сильнее и увереннее. У Украины нет возможности в этом году полностью вытеснить Россию со своей территории. Но она держится и, возможно, уже в следующем году получит преимущество, когда европейская помощь начнет поступать и заменит военную поддержку, которую прекратили США".

Иными словами, все хорошо, прекрасная маркиза, и переход Киева к тотальной террористической войне — это отличное решение, надежное, как швейцарский сыр, и "перемога" уже у порога. Что может произойти плохого?
Посудите сами: американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) заверил, что все под контролем и можно продолжать в том же духе, потому что "ответ Кремля на последние атаки Киева на стратегические ядерные силы был невыразительным и слабым"; издание Associated Press бодро доложило, что из сотен дронов и ракет, атаковавших вчера по всей территории Украины, "целей достигли только десять"; а Институт изучения войны (ISW) радостно сообщил со ссылкой на источники в ВСУ, что заход русских войск в Днепропетровскую область — враки, никто никуда не заходил и не выходил. И вообще, все это ложная тревога: активность русских в регионе — это лишь "продолжение текущих атак", а не новая наступательная операция.
Общий вывод: русские все проглотили, все тихо, продолжаем "перемогать" и записывать тиктоки.
Впрочем, благорастворение киевских воздухов оценили не все. Например, польский ресурс RMF FM совершил "зраду" и подтвердил, что русские войска наступают уже в глубину Днепропетровской области, а газета The Times признала, что "вступление в нее станет значительным символическим и стратегическим ударом для Украины". Другие ресурсы, обозреватели и эксперты хором отмечают кратный рост в последние дни российских ракетно-дроновых атак и цитируют ГУР Украины, которое подсчитало, что теперь Россия в месяц производит более 5000 дальнобойных "цветочных" дронов, что обозначает пятикратный рост их выпуска по сравнению с летом 2024-го.
На этом хорошие новости для прекрасной маркизы не заканчиваются. Международные аналитические ресурсы сообщают, что русские приближаются к Сумам и Харькову, которые уже "находятся под постоянными обстрелами артиллерии и ракет малой дальности"; каждую ночь сотни российских ракет и дронов пронизывают украинскую ПВО "из-за недостатка американских ЗРК"; наступление развивается по 620-километровой линии фронта, где на многих участках "очень тяжелая ситуация".

По мнению обозревателей, последние удары российской армии были не отдельной акцией возмездия, а стартом "серии Гран-при". Характер атак, глубина поражения и перечень целей указывают на переход от спорадических ударов "по надобности" к системному "выносу" как военных целей, так и экономической и энергетической инфраструктуры без оглядки на предыдущие самоограничения и "демонстрацию сдержанности".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Ничего нового: Запад гордится "секретными войнами на Украине"
9 июня, 08:00
Важный индикатор: перенос центра тяжести на западную часть Украины, являвшуюся относительно безопасным плацдармом для принятия и развертывания западной помощи. Пример: успешная и неожиданная атака по аэродрому в Дубно (Ровенская область), предназначавшемуся для размещения европейской авиации. Военная логистика всей зоны от Львова до Луцка оказывается под ударом, что разрушает налаженную схему поставок. Иными словами, началась тщательная "зачистка" целей и объектов, связанных с размещением западной техники и персонала, что самым печальным образом отразится на ситуации для ВСУ на передовой.
Но с самым громким криком в стиле "Ганна, собирай детей, беда пришла!" прибежало агентство Reuters. По его данным, в США уверены, что "Россия еще и не начала отвечать на украинскую операцию "Паутина" и в ближайшее время может нанести еще один масштабный, многосторонний удар". В частности, ответ Кремля может быть сосредоточен на объектах государственного значения, таких как административные здания или объекты разведки, а также Москва может нацелить баллистические ракеты средней дальности на штабы СБУ, которая организовала операцию.
Не будем забегать вперед, потому что шапки для закидывания сейчас очень нужны в Киеве. Дадим слово замглавы офиса президента Украины, который на днях в панике заявил, что "по данным разведки, Россия осенью хочет забрать остатки Донецкой и Луганской областей, в планах Кремля — создание буферной зоны вдоль северной границы, после чего Украину будут отрезать от Черного моря, отобрав у нее Одессу и Николаев".
Погодите. Разве не все в порядке, а русские ослаблены и посрамлены?
После ударов по российским аэродромам Зеленский хвастливо заявил, что эта операция "войдет в учебники истории".
Скорее всего, это так и будет. После его плевка в российско-американский план по урегулированию конфликта у нас не остается выбора, кроме как отменить СВО и начать СВК — "Скоро вам конец".
Когда от Украины останется в лучшем случае пара областей, которые тут же оккупируют друзья-европейцы, интересно, как в их учебниках будет описываться момент, который навсегда похоронил шанс сохранить хотя бы тень Украины?
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
"Это станет серьезным ударом". В Британии сообщили Украине плохие новости
9 июня, 07:31
 
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